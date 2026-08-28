Пореченков объяснил, почему в России любят криминальный жанр кино

Народный артист РФ Михаил Пореченков в беседе рассказал, что любовь к криминальному жанру и полицейской драме в России обусловлена интересом к постижению себя в периоды нравственных метаний и стремлением к торжеству справедливости - победе добра над злом.

«Потому что люди стоят на грани выбора: «Да или нет, жизнь или смерть, добро или зло». Нас всегда интересует пограничное экзистенциальное состояние, и, конечно, тяга к торжеству справедливости - победе добра над злом, поэтому мы и любим такой жанр», - сказал Пореченков.

Пореченков представил премьеру полицейской комедии «Капитан Туман», в которой исполнил главную роль капитана полиции Виталия Туманского, в четверг вечером в Москве. Картина принадлежит сразу к нескольким жанрам: криминал, детектив и комедия, пишет РИА Новости.