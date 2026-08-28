 
В России и мире

Пореченков объяснил, почему в России любят криминальный жанр кино

0

Народный артист РФ Михаил Пореченков в беседе рассказал, что любовь к криминальному жанру и полицейской драме в России обусловлена интересом к постижению себя в периоды нравственных метаний и стремлением к торжеству справедливости - победе добра над злом.

«Потому что люди стоят на грани выбора: «Да или нет, жизнь или смерть, добро или зло». Нас всегда интересует пограничное экзистенциальное состояние, и, конечно, тяга к торжеству справедливости - победе добра над злом, поэтому мы и любим такой жанр», - сказал Пореченков.

Пореченков представил премьеру полицейской комедии «Капитан Туман», в которой исполнил главную роль капитана полиции Виталия Туманского, в четверг вечером в Москве. Картина принадлежит сразу к нескольким жанрам: криминал, детектив и комедия, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026