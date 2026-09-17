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В Подмосковье в ночь на четверг зафиксировали первые заморозки

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Первые осенние заморозки зафиксированы в Подмосковье в ночь на четверг, местами температура воздуха опустилась до минус 0,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью на территории Московской области наблюдались первые в нынешнем осеннем сезоне заморозки – на метеостанции полюса холода Подмосковья в Черустях минимальная температура воздуха впервые опустилась ниже нулевой отметки – термометр показывал минус 0,1 градуса», - написал Леус в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что в столице ночь была относительно теплой - по данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила плюс 7,3 градуса, пишет РИА Новости.

«На других метеостанциях мегаполиса было от плюс 5 градусов в Бутово до плюс 11,5 градуса на Балчуге. В Новой Москве, в Михайловском температура опускалась до плюс 3,7 градуса», - добавил синоптик.

По его словам, среди регионов Центральной России заморозки также были зафиксированы в Костромской области.

«Нынешний эпизод заморозков на территории ЦФО будет непродолжительным – уже ближайшей ночью небо закроет «облачное одеяло» приближающегося атмосферного фронта, и местами пройдут небольшие дожди, что заметно сократит процессы ночного выхолаживания, и понижения температуры ниже нулевой отметки уже не ожидается», - заключил Леус.
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