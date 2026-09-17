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Имущество коррупционеров на 3 триллиона рублей изъято в казну РФ за полтора года

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Российские суды за 2025 год и шесть месяцев 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму, превысившую 3 триллиона рублей, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

«По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше 3 трлн рублей, если перевести в валюту, то это 36 млрд долларов»,- сказал Гуцан, выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

В доход РФ, по его словам, обращены тысячи домов, квартир и другой недвижимости, транспортных средств, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

В пример Гуцан привел бывшего руководителя государственного предприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов, у которого по антикоррупционному иску изъято 28 автомашин, 9 земельных участков, 3 особняка, 24 других жилых и нежилых помещений, пишет «Интерфакс».

«Знакомясь со списком имущества очередного изобличенного в коррупции госслужащего, каждый раз задаюсь вопросом: зачем здравому человеку с небольшим составом семьи десятки квартир и домов, гектары земли и автопарк элитных машин? Думаю, здесь налицо признаки деградации личности. Однако все осужденные коррупционеры признаны вменяемыми»,- отметил генпрокурор РФ.
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