Музыкальный критик Сергей Соседов скончался от несчастного случая

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов умер на 59-м году жизни в Якутии. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщили в окружении журналиста.

Фото: Официальная страница НТВ «ВКонтакте»

«Произошел несчастный случай. Мы с Сергеем приехали на мероприятие в Якутию, здесь это и произошло», - сказал собеседник ТАСС , отметив, что официальную информацию родственники Сергея Соседова объявят позднее.

О смерти журналиста также сообщил его коллега Вадим Такменев. «Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта "Суперстар“ Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, что б вместе посмотреть первый выпуск нового сезона "ВИА Суперстар“. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, что б запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — привел его слова НТВ на официальной странице «ВКонтакте».

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Известность получил как музыкальный критик и телеведущий. Работал в печатных СМИ, на радио и телевидении, участвовал в качестве эксперта и члена жюри в музыкальных телепроектах. Широкой аудитории также известен по проектам «Ты - суперстар!», «Суперстар! Возвращение» и другим музыкальным шоу.

Он также был ведущим программы «За гранью» на НТВ. В последние годы продолжал участвовать в телевизионных проектах, посвященных музыке и эстраде.