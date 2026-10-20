Сайт BMW «рухнул» из-за количества желающих уволиться за выплаты

Сайт BMW для оформления добровольного увольнения обвалился в первый же день из-за ажиотажного спроса на крупные компенсации. Сотрудники массово захотели покинуть компанию ради выплат, которые достигают 600 тысяч евро. Как сообщает Bild, программа привлекла около 40 тысяч человек — в пять раз больше, чем рассчитывало руководство концерна.

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BMW предлагает работникам по 50 тысяч евро за каждый год стажа в компании. При этом отдельные сотрудники вправе рассчитывать на компенсацию до 600 тысяч евро. Конкретную сумму концерн определяет с учётом возраста работника, его зарплаты и продолжительности работы.

Программа добровольных увольнений охватит подразделения BMW по всему миру, однако больше всего сокращений ожидают в Германии. На выплаты сотрудникам в 2026 году автопроизводитель предусмотрел миллиард евро. В 2027 году компании, вероятно, придётся потратить на эти цели ещё больше средств, пишет Life.ru.