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Три премьеры, гастроли, Пушкинский фестиваль и «Золотая маска» – итоги года Псковского драмтеатра

В 2020 году Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина принимал зрителей всего четыре месяца. Закрытие 114-го театрального сезона в марте, затем социальная дистанция, 50-процентная рассадка, маски – и снова карантин. Но, несмотря на трудности и непредсказуемость уходящего года, театр выпустил три премьеры, впервые в истории провел Пушкинский фестиваль в онлайн-формате, а затем организовал его и в очной форме, показал один из спектаклей на сцене московского театра «Современник» и получил «Золотую маску».

Крылов, Достоевский, Пушкин: премьеры 2020 года

15 февраля, практически под занавес сезона (о чем тогда, конечно, никто не знал), состоялась премьера поп-драмы режиссера Елены Павловой «Нави Волырк, капитанский сын». Пьеса современного драматурга Олега Михайлова об известнейшем российском литераторе Иване Крылове впервые была поставлена в театре. Спектакль был создан к 60-летию заслуженного артиста России Сергея Владимировича Попкова.

20 марта Петр Шерешевский, режиссер номинированного на «Золотую маску» спектакля «Ревизор», выпустил на псковской сцене спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» по одноименной повести Достоевского. 20 марта премьеру играли без зрителей, 4 сентября этим спектаклем открылся 115-й театральный сезон.

В сентябре народный артист России Владимир Степанович Свекольников вышел к зрителям со своим моноспектаклем «И смех, и грех» по произведениям Пушкина, Крылова, Чехова. С 1973 года Свекольников – артист Псковской драмы. В памяти актера хранится множество стихотворений, поэм, прозаических отрывков, которые становятся основой для его удивительных моноспектаклей и чтецких программ. «Я думаю, что азарт мой Пушкину понравился бы, увлеченность, с которой я всё довожу до публики», – рассказывал Владимир Свекольников о своем моноспектакле «И смех, и грех».

Пушкинский фестиваль онлайн и оффлайн

Летом, когда театр был закрыт по распоряжению властей, Пушкинский театральный фестиваль было решено провести в онлайн-формате, это произошло впервые в истории фестиваля. В программу вошли 22 спектакля заметных современных режиссеров Эймунтаса Някрошюса, Тимофея Кулябина, Сергея Левицкого, Андрия Жолдака, Айрата Абушахманова, Данила Чащина, Алексея Песегова и других. В онлайн-фестивале участвовали как российские театры, так и театры из Финляндии, Израиля, Эстонии, Литвы. Спектакли онлайн-программы посмотрели более 60 тысяч зрителей.

В сентябре XXVII Пушкинский театральный фестиваль продолжился уже в оффлайне. Отправной точкой фестивальной программы стала тема «Пушкин и письменность Древней Руси», которая с каждым новым спектаклем обрастала ассоциациями и расширялась. Это была одна из интереснейших программ в истории фестиваля: поэтическая эстрада, лекции ученых Пушкинского Дома, спектакли ведущих театров России и известных режиссеров, выставка художницы кино Надежды Васильевой. Свои спектакли показали в Пскове Театр на Малой Бронной, Александринский театр, Театр имени Евг. Вахтангова, театр «ОКОЛО дома Станиславского», театр «На Литейном», вышли к зрителям и корифеи российской театральной сцены Евгений Князев, Николай Мартон. Псковский театр драмы представил зрителям фестиваля премьеру спектакля «Село Степанчиково и его обитатели».

В рамках Пушкинского театрального фестиваля прошла режиссерская лаборатория «Школьная классика: новый ракурс». Артисты Псковского театра драмы под руководством режиссеров Кирилла Вытоптова, Никиты Кобелева и Александра Плотникова за несколько дней подготовили три эскиза.

Заключительным событием XXVII Пушкинского театрального фестиваля был круглый стол «Национальный театр России: новая стратегия» с участием представителей национальных театров России.

Псковский театр в московском «Современнике»

В октябре спектакль режиссера Сергея Чехова, художницы Анастасии Юдиной и саунд-дизайнера Владимира Бочарова «7САМУРАЕВ» был приглашен на фестиваль документального театра Brusfest. Псковские артисты выступили на Другой сцене московского театра «Современник». Прямую трансляцию спектакля на портале «Культура.рф» посмотрели почти 45 тысяч человек, московские театральные критики оставили свои рецензии на спектакль. Кроме того, генеративная опера попала в список лучших спектаклей прошедшего сезона по версии премии «Золотая маска».

Новые артисты в Псковском театре драмы

В этом году значительно усилилась театральная труппа, в Псковский драмтеатр приехали четыре артиста – актеры прославленного новосибирского театра «Красный факел» Линда Ахметзянова (лауреат премии «Золотая маска») и Георгий Болонев, артист и режиссер Минусинского драматического театра Анатолий Кузьмин и студент актерского курса РГИСИ Ислам Галиуллин.

Первая в истории «Золотая маска»

Спектакль прошлого сезона «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского стал соискателем главной театральной премии страны «Золотая маска» в пяти номинациях. Лауреатов объявили 10 ноября, в числе победителей была актриса Дарья Чураева. Это первая «Золотая маска» в истории театра – большой успех, который говорит о том, что Псковская драма укрепилась на театральной карте страны и стала одним из ведущих театров в регионах, приблизившись к уровню известных столичных театров.

По итогам 2020 года редакция журнала «ТЕАТР» назвала прорыв Псковского театра драмы одним из главных событий года. Издание включило Псковскую драму в число театров, совершивших «творческий прорыв в экстремальных условиях», отметив «премьеры последних лет и необычные творческие лаборатории».

Федеральный статус

В октябре Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина посетили министр культуры России Ольга Любимова и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Целью визита было официальное одобрение изменения статуса псковского театра и объединение его с Александринским в следующем году.

С 1 января 2021 года наш театр получит статус филиала Национального драматического театра России (Александринского). Объединение с Александринкой и включение в состав Национального драматического театра для нас большая честь и большая ответственность, признание нашей культурно-исторической значимости, наших успехов и новая высокая творческая планка.

Подготовлено пресс-службой Псковского академического драмтеатра