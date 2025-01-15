Интерактив: Мясник в псковской стоматологии

Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана

ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках

Год защитника Отечества торжественно открыли в Псковской области

Псковичи обеспокоены реорганизацией отделений в областной и городской больницах

Температурный рекорд был побит в Пскове

Три причины создать портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций назвал Антон Дымов

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о реорганизации, успехах и планах Псковской областной больницы

В 2025 году газификация в регионе будет проходить равномерно — Антон Дымов

Присоединиться к онлайн-акции «Жизнь в нас» предлагают псковичам

Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое

Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в Псковской области в 2025 году

Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках: новая глава истории

Цикл выставок из работ художников-фронтовиков готовит «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы