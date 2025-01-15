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Сказать, что я получила дикий стресс, боль и испорченную десну при посещении клиники «Интан» в Пскове - это не сказать ничего. Шок и разочарование, что в наше время может быть такая дичь!
Фото: архив ПЛН
Повелась на рекламу данной клиники и пошла сделать простейшую процедуру - гигиеническую чистку полости рта. Врач без имени и фамилии (тучный кавказец), его даже нет на сайте, плохо говорил по-русски, стал спрашивать: «Вам обычную чистку?». Я ответила, что да (имея ввиду не лазер и не зум). Далее мне не одели очки, не поставили резиновую защиту, чтобы не повредить десны, и началось. «Врач» по принципу «попаду, не попаду» инструментом, раздирая мне десны, как в фильме ужасов, стал наносить дикую боль!
Я стала подавать сигналы, чтобы все прекратилось, но никто не обращал внимания. В итоге терпения у меня хватило на 2 минуты, я просто прекратила всю процедуру! Я никому не рекомендую попасть к этому мяснику! У меня травмирована десна, теперь я лечусь, не могу есть нормально.
Клиника новая, все ведутся на рекламу и акции, будьте осторожны, не ведитесь на это!
Анна
*Изложенное в материале — точка зрения его автора, не отражающая мнение редакции. Редакция ПЛН оставляет право клинике высказать свое видение ситуации.
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Интерактив: Мясник в псковской стоматологии
Сказать, что я получила дикий стресс, боль и испорченную десну при посещении клиники «Интан» в Пскове - это не сказать ничего. Шок и разочарование, что в наше время может быть такая дичь!
Фото: архив ПЛН
Повелась на рекламу данной клиники и пошла сделать простейшую процедуру - гигиеническую чистку полости рта. Врач без имени и фамилии (тучный кавказец), его даже нет на сайте, плохо говорил по-русски, стал спрашивать: «Вам обычную чистку?». Я ответила, что да (имея ввиду не лазер и не зум). Далее мне не одели очки, не поставили резиновую защиту, чтобы не повредить десны, и началось. «Врач» по принципу «попаду, не попаду» инструментом, раздирая мне десны, как в фильме ужасов, стал наносить дикую боль!
Я стала подавать сигналы, чтобы все прекратилось, но никто не обращал внимания. В итоге терпения у меня хватило на 2 минуты, я просто прекратила всю процедуру! Я никому не рекомендую попасть к этому мяснику! У меня травмирована десна, теперь я лечусь, не могу есть нормально.
Клиника новая, все ведутся на рекламу и акции, будьте осторожны, не ведитесь на это!
Анна
*Изложенное в материале — точка зрения его автора, не отражающая мнение редакции. Редакция ПЛН оставляет право клинике высказать свое видение ситуации.