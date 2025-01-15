Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье

В Госдуме анонсировали изучение в школах песен Shaman и Газманова

Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где погиб блогер и его команда, распространяют в Сети

«Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год

В январе 180 тысяч псковичей получили пенсию в увеличенном размере

Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше