* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Сегодня, например, увидел, как пскович «выгуливает» свою ванну. С каким звуком он это делал, словами не передать. Не слышали, наверное, разве что в Крестах.
Честно, это, конечно, очень смешно, но вряд ли он это делал просто по приколу. Может, в чермет сдать хочет? В определенный момент он даже испытал трудности с преодолением искривлений псковского ландшафта, но преодолел их, затем у него порвалась веревка, но и это его не остановило. Ведь у самураев нет цели - только путь.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье
Тренд псковичей на «выгул» необычных вещей живет!
Сегодня, например, увидел, как пскович «выгуливает» свою ванну. С каким звуком он это делал, словами не передать. Не слышали, наверное, разве что в Крестах.
Честно, это, конечно, очень смешно, но вряд ли он это делал просто по приколу. Может, в чермет сдать хочет? В определенный момент он даже испытал трудности с преодолением искривлений псковского ландшафта, но преодолел их, затем у него порвалась веревка, но и это его не остановило. Ведь у самураев нет цели - только путь.
Николай