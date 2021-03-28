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Псковский театр драмы присоединяется к акции «Зажги синим»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина выражает свою солидарность по отношению к людям с аутизмом. 2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме, театр присоединяется к всемирной акции «Зажги синим» в онлайн-формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В этот день по всему миру знаковые здания, достопримечательности и памятники освещаются синим цветом, который считается международным символом аутизма. Цель акции – привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям с таким синдромом и семьям, где воспитываются такие дети.

В прошлом году театр включил синюю подсветку своих окон, однако сегодня для этого отсутствует техническая возможность. Поэтому к акции «Зажги синим» театр присоединяется онлайн, публикуя фотографию, на которой здание Народного дома имени Пушкина освещено синим цветом, и размещая информацию о Международном дне распространения информации об аутизме в своих соцсетях.

Псковский театр драмы сотрудничает с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. С 2016 года эти учреждения проводят фестиваль особенных людей «Другое искусство» - творческий форум, целью которого является формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Участниками «Другого искусства» становились творческие коллективы из разных городов России и стран Европы (Латвия, Эстония, Финляндия, Германия и другие), в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств. Автором и продюсером фестиваля является заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.