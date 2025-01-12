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Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха

Причину смерти пропавшего 10 января монаха Агапита назвали в Псково-Печерском монастыре.

«Пришло официальное заключение по результатам экспертизы. Кончина монаха Агапита наступила вследствие инфаркта», - сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Отец Агапит много лет работал в Псково-Печерском монастыре. «По своей профессии по образованию до монастыря он был врачом-неврологом. В монастыре отец Агапит нёс послушания в лазарете. Он собирал для монастыря лечебные травы, для этого ходил в лес, его нередко можно было встретить на таких прогулках в окрестностях Печор. Лес он очень любил, и именно там остановилось его сердце. Последние несколько дней отец Агапит, видимо, чувствовал себя плохо, он вышел из своей кельи, взяв с собой только мобильный телефон, и больше в неё не вернулся. Будучи всегда немногословным, он ничего никому не сказал. Сосед по келье сразу забил тревогу, когда отец Агапит домой не пришёл», - рассказали в монастыре.

Сначала искать пропавшего взялись сами монахи.

«На квадроцикле объездили близлежащие леса, осмотрели овраги и канавы. В те дни ещё земля была покрыта снегом, поэтому результаты были не очень надёжными. Дальше оперативно-розыскные мероприятия начала полиция. Поступила информация по сигналам мобильного телефона отца Агапия, о его передвижениях. Первые несколько дней после пропажи телефон перемещался по Печорам, но с него не совершалось вызовов и сообщений, не было и ответов на входящие звонки. Был ли в это время телефон в руках отца Агапита, было неизвестно. Когда полиция дала разрешение на подключение поисковых отрядов, к работе приступили добровольцы отряда "ЛизаАлерт", было дано разрешение на распространение ориентировок во все средства массовой информации. Не с первого раза удалось и им отыскать пропавшего человека. Работали с собаками, специально обученными для таких операций. Через несколько дней прочёсывания лесов отца Агапита всё-таки нашли. Уже скончавшимся. Хотим выразить всем участникам поисковой операции сердечную благодарность, а также всем неравнодушным людям, переживавшим о случившемся», - добавили в Псково-Печерском монастыре.

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