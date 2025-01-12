←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 12.01.2025 17:200 Выставка рукописных икон открылась в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 10:270 Отпевание найденного мёртвым монаха Агапита проходит в Успенском храме в Печорах 28.01.2025 21:230 Митрополит Матфей вручил благодарственное письмо заместителю генерального директора «Аэрофлот» 28.01.2025 19:540 Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская вернулась в обитель 28.01.2025 17:580 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область летом
Церковь / Новости епархии

Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха

29.01.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Причину смерти пропавшего 10 января монаха Агапита назвали в Псково-Печерском монастыре. 

«Пришло официальное заключение по результатам экспертизы. Кончина монаха Агапита наступила вследствие инфаркта», - сообщили Псковской Ленте Новостей в обители. 

Отец Агапит много лет работал в Псково-Печерском монастыре. «По своей профессии по образованию до монастыря он был врачом-неврологом. В монастыре отец Агапит нёс послушания в лазарете. Он собирал для монастыря лечебные травы, для этого ходил в лес, его нередко можно было встретить на таких прогулках в окрестностях Печор. Лес он очень любил, и именно там остановилось его сердце. Последние несколько дней отец Агапит, видимо, чувствовал себя плохо, он вышел из своей кельи, взяв с собой только мобильный телефон, и больше в неё не вернулся. Будучи всегда немногословным, он ничего никому не сказал. Сосед по келье сразу забил тревогу, когда отец Агапит домой не пришёл», - рассказали в монастыре. 

Сначала искать пропавшего взялись сами монахи.

«На квадроцикле объездили близлежащие леса, осмотрели овраги и канавы. В те дни ещё земля была покрыта снегом, поэтому результаты были не очень надёжными. Дальше оперативно-розыскные мероприятия начала полиция. Поступила информация по сигналам мобильного телефона отца Агапия, о его передвижениях. Первые несколько дней после пропажи телефон перемещался по Печорам, но с него не совершалось вызовов и сообщений, не было и ответов на входящие звонки. Был ли в это время телефон в руках отца Агапита, было неизвестно. Когда полиция дала разрешение на подключение поисковых отрядов, к работе приступили добровольцы отряда "ЛизаАлерт", было дано разрешение на распространение ориентировок во все средства массовой информации. Не с первого раза удалось и им отыскать пропавшего человека. Работали с собаками, специально обученными для таких операций. Через несколько дней прочёсывания лесов отца Агапита всё-таки нашли. Уже скончавшимся. Хотим выразить всем участникам поисковой операции сердечную благодарность, а также всем неравнодушным людям, переживавшим о случившемся», - добавили в Псково-Печерском монастыре.  

Монаха Псково-Печерского монастыря отца Агапита похоронили в Богом зданных пещерах 

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
29.01.2025, 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025, 10:270 Отпевание найденного мёртвым монаха Агапита проходит в Успенском храме в Печорах 28.01.2025, 21:230 Митрополит Матфей вручил благодарственное письмо заместителю генерального директора «Аэрофлот» 28.01.2025, 21:000 Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России
28.01.2025, 19:540 Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская вернулась в обитель 28.01.2025, 17:580 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область летом 28.01.2025, 17:220 В школьную программу вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры» 28.01.2025, 11:580 Отпевание найденного мертвым монаха Агапита пройдет в Успенском храме в Печорах 29 января
25.01.2025, 11:200 Первая реставрация с 60-х годов прошлого века завершена в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре 25.01.2025, 10:200 Православная церковь почитает святую мученицу Татиану Римскую 25 января 24.01.2025, 17:130 «Пастырь»: очистит ли святая вода души? 24.01.2025, 14:480 Молебен проходит в Троицком соборе Пскова в преддверии Дня студента
24.01.2025, 12:450 Книги об Александре Невском времен войны станут темой лекции в Пскове 24.01.2025, 12:370 «Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души? ВИДЕО 23.01.2025, 21:000 Теплый пол почти обустроили в церкви в Печорах 23.01.2025, 15:090 При паломническом центре в Печорах состоится турнир по настольному теннису
23.01.2025, 12:370 Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря идет по графику 21.01.2025, 14:060 Реставрацию пяти башен окончили в Псково-Печерском монастыре 20.01.2025, 07:300 Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечают православные 20 января 19.01.2025, 19:000 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
19.01.2025, 15:150 В Псковской епархии почтили память митрополита Иоанна 19.01.2025, 01:110 Крещенские купания у Мирожского монастыря. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.01.2025, 00:000 Крещение празднуют православные 19 января 18.01.2025, 22:020 Крещенские купания начались на городском пляже в Пскове
18.01.2025, 21:430 Десятки великолучан уже окунулись в крещенскую иордань 18.01.2025, 20:390 Иеромонахи Мирожского монастыря совершили чин великого освящения воды 18.01.2025, 19:450 Услугу VIP-Крещения предлагают в Подмосковье 18.01.2025, 17:450 Воду освятили на роднике в Опочецком округе в Крещенский сочельник
18.01.2025, 17:050 В Новоржевском округе организуют подвоз населения к крещенской купели 18.01.2025, 13:450 Псковичам рассказали, когда заканчивается Крещенский пост 18.01.2025, 12:450 Как в Крещение нельзя набирать воду, ответил псковский священник 18.01.2025, 09:200 Крещенский сочельник наступил у православных
17.01.2025, 20:200 Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове 17.01.2025, 20:000 Священник объяснил, в каком случае крещенское купание - грех 17.01.2025, 17:530 В Городском культурном центре Пскова прошёл фестиваль «Рождественский подарок» 17.01.2025, 07:300 Православная церковь сегодня чтит память Зосима-пчельника
16.01.2025, 09:000 Митрополит Матфей посетил «Рождественские встречи» в псковской в гимназии с изучением основ православной культуры 15.01.2025, 20:400 Монастырь Климента папы Римского на Завеличье станет темой Александро-Невских бесед 15.01.2025, 19:460 Реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри Троицкого собора в Пскове 15.01.2025, 17:540 Места для крещенских купаний определили в Псковском районе
15.01.2025, 17:460 Крещенскую купель оборудуют в Великих Луках. ФОТО 15.01.2025, 09:150 Фотовыставка «Таинство Крещения в реке» откроется в псковском Кремле 14.01.2025, 21:120 Фундаменты усиливают в Троицком соборе Пскова 13.01.2025, 19:100 В РПЦ поддержали отмену крещенских купаний ради безопасности
12.01.2025, 17:200 Выставка рукописных икон открылась в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.01.2025, 16:200 Выставка рукописных икон открылась в Доме православной молодежи в Пскове 11.01.2025, 15:200 Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься 11.01.2025, 10:410 Митрополит Матфей возглавил торжества в честь 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого
10.01.2025, 20:090 Реставрацию продолжают в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове 10.01.2025, 07:300 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января 09.01.2025, 21:200 Митрополит Матфей провел рождественскую встречу с псковской молодежью 09.01.2025, 20:420 Кресты освятили и установили на Стефановскую церковь в Мирожском монастыре в Пскове
09.01.2025, 15:050 Образ Невского в художественной литературе станет темой для обсуждения на Александро-Невских беседах в Пскове 08.01.2025, 14:530 Рождественский праздник и новогодняя программа прошли в храме Александра Невского в Пскове. Фоторепортаж 07.01.2025, 12:550 Выставка Русского музея «Вслед за Христом» открылась в Печорах  07.01.2025, 10:400 Рождественское богослужение прошло в Троицком соборе Пскова
07.01.2025, 09:000 Иеромонах Прохор возглавил богослужение в Псково-Печерском монастыре 07.01.2025, 00:000 Рождество Христово празднуют православные 7 января 06.01.2025, 18:420 В Рождественский сочельник митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 06.01.2025, 11:400 Рождественский спектакль для детей пройдет в храме Александра Невского в Пскове
05.01.2025, 22:000 Рождественские вертепы устанавливают в Печорах. ФОТО 05.01.2025, 20:400 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря будут установлены на Рождественской неделе 05.01.2025, 12:250 Рождественская служба с участием молодежи пройдет в Пскове 03.01.2025, 15:000 Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы
03.01.2025, 09:200 День памяти Святителя Петра чтят православные 3 января 02.01.2025, 19:500 В Пскове возобновились занятия в Воскресной школе при храме Преполовения Пятидесятницы 02.01.2025, 11:300 День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные 01.01.2025, 09:000 День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января
31.12.2024, 20:000 Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом 31.12.2024, 11:170 Божественную литургию проведут в Михайловском храме в Печорах 1 января 31.12.2024, 09:000 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе 30.12.2024, 17:360 Купол подняли на крышу храма в псковской деревне Тямша
30.12.2024, 12:000 Данилов день отмечают православные 30 декабря 30.12.2024, 09:000 В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы 28.12.2024, 13:120 Митрополит Тихон назначен и. о. игумена Владимирского монастыря в Севастополе 28.12.2024, 11:051 Синод запретил священникам работать в шоу-бизнесе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru