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Псковская филармония планирует бесплатно приглашать на концерты ветеранов в 2020 году

В следующем году Псковская филармония планирует реализовать акцию, в рамках которой будет бесплатно приглашать ветеранов, детей войны и другие категории граждан на концерты и выступления. Вероятно, акция будет проводиться на протяжении всего 2020 года. Об этом рассказал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции 1 июля, где поделился планами ТКД, связанными с юбилеем Великой Победы в 2020 году.

Он рассказал, что в следующем году в Псковском областном театре кукол будет поставлен «ремикс» спектакля «Мы победим», также планируется много работы с библиотеками и музыкальными школами города, будут проводиться выставки рисунков и различные конкурсы.

В Псковской академическом театре драмы им А.С.Пушкина будет поставлена музыкально-драматическая композиция, которую представят зрителям в преддверии праздника Великой Победы. Отдельные актерские композиции на тему Великой Отечественной войны будут показывать с течение всего года.

А в псковской филармонии уже разрабатывается несколько концертных программ.