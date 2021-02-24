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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
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Сцена / Афиша / Филармония

Псковичей приглашают на концерт чешского композитора

01.03.2021 12:28|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Дворжак – 180» ко дню рождения чешского композитора Антонина Дворжака состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

«В программе концерта - имена классика чешской музыки Антонина Дворжака и современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора, математика с докторской степенью, пишущего с 2012 года музыку, которая стала прекрасной находкой для многих ведущих исполнителей нашего времени и звучит на многих сценах мира», - отметили в ТКД.

Премьерой в Пскове станет его концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество». По оценкам критиков, это мелодичная, свежая, красивая музыка, отмеченная легкостью и переменчивостью. Алексей Шор – это доказательство, что и современная музыка может быть понятной, дающей простор для фантазии.

По словам организаторов мероприятия, торжество виолончели продолжится в одном из лучших сочинений, когда-либо созданных для этого инструмента, – концерте для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака. Созданный композитором вдали от Родины, в США, где чуткое композиторское ухо всюду улавливало негритянские и индейские мотивы, концерт думами и чувствами обращен к родной Чехии. «В этой музыке звучит ностальгический голос настоящего чеха», – писали биографы Дворжака о музыке, полной народных напевов Богемии, интонаций славянских земель.

«Славянские танцы» Антонина Дворжака – это золотая классика и «бесконечная россыпь танцевальных ритмов и прекрасных мелодий». В них – как поэтические картины природы и быта Чехии, так и настроения от радости до светлой печали, от сердечной задушевности до незлобивого юмора. Почти полтора столетия «Славянские танцы» восхищают как широчайшие круги любителей музыки, так и профессионалов-музыкантов. Автора в один день они сделали знаменитым и принесли ему мировую славу, отметили в ТКД.

Солистом концерта станет заслуженный артист России Борис Андрианов – один из ведущих российских музыкантов своего поколения. Выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс проф. Наталии Шаховской) и Высшей школы музыки имени Ханса Айслера в Берлине (класс проф. Давида Герингаса).

На счету музыканта победы на международных конкурсах в Загребе, Йоханнесбурге, Ганновере, Париже. Борис Андрианов является также лауреатом XI Международного конкурса имени Чайковского и молодежной премии «Триумф».

Виолончелист Борис Андрианов выступает с ведущими оркестрами на лучших сценах мира в сотрудничестве с дирижерами Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Юрием Симоновым, Павлом Коганом, Юрием Темиркановым, Кшиштофом Пендерецким и другими.

Среди партнеров Бориса Андрианова по камерному ансамблю – Юрий Башмет, Юлиан Рахлин, Сара Макелрави, Итамар Голан, Максим Рысанов, Вадим Холоденко, Филипп Копачевский.

Участник Шведского Королевского фестиваля, фестивалей в Германии, Италии, Хорватии, Швейцарии, Иркутске («Звезды на Байкале»), московского фестиваля камерной музыки «Возвращение». Организатор и руководитель всероссийского проекта «Поколение звезд» (Премия правительства РФ в области культуры, 2009). Автор идеи и художественный руководитель международных фестивалей «Vivacello» и «Vivarte» в Москве, художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», проходящего во Владимире и других городах России.

В настоящее время Борис Андрианов является профессором Московской консерватории, а также солистом Московской филармонии.

Начало концерта «Дворжак – 180» в 19:00

Заказ билетов на сайте филармонии.

Теги: #концерт #псков #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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