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Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне

Актриса театра и кино Ольга Хохлова во время церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота» рассказала, как о ней заботились псковичи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принимая награду зрительских симпатий для режиссера детского фильма «Пальма» - Александра Домогарова-младшего, Ольга Хохлова отметила, что Псков навсегда останется у неё в воспоминаниях.

«Для меня Псков - не только красивое место, которое бережно сохраняют его жители. Я всегда буду помнить, как трогательно обо мне заботились псковичи, когда во время открытия фестиваля мне в глаз попала соринка», - рассказала актриса.

Она добавила, что с радостью передаст награду режиссеру «Пальмы», потому что слышала много хороших отзывов об этом фильме.

«Это фильм о дружбе и любви, поэтому давайте и мы все будем дружить!», - обратилась к собравшимся Ольга Хохлова.