Сцена / Фестивали

Мелодии Победы прозвучат на Летней сцене на берегу Псковы

Фестиваль «Мелодии Победы», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует сегодня, 6 мая, в парке Строителей на берегу Псковы, напротив Финского парка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В исполнении музыкантов будут звучать известные и любимые песни, написанные в военные и послевоенные годы, а также авторские композиции.

В этот вечер на Летней сцене выступят Сергей Мануйлик, Нина Александрова, Юрий Банников, Иван и Екатерина Федоровы, Станислав Рыжиков и художественный руководитель фестиваля Вячеслав Рахман.

Напомним, фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове с 6 по 8 мая. На протяжении трех дней в исполнении творческих коллективов и известных музыкантов Псковской области будут звучать самые известные песни о войне и Великой Победе.

Фестиваль «Мелодии Победы» реализован Псковским областным центром народного творчества и проходит в рамках проекта «Летняя сцена», созданного Театрально-концертной дирекцией Псковской области. В теплое время года по выходным и праздничным дням в вечернее время в парке Строителей, на берегу Псковы напротив Финского парка, планируется проведение открытых концертов с участием творческих коллективов и музыкантов Псковской области.

Начало концерта - в 19.30, вход на мероприятия будет свободный.