Конференция «Дворянские роды Псковской губернии» стартовала в областной библиотеке

IV Региональная научно-практическая конференция «Дворянские роды Псковской губернии» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 21 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель генерального директора по научной работе Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова Екатерина Алексеева и модератор конференции Елена Киселева.
«Эта тема, действительно, очень интересная. Значение этих конференций заключается в том, что здесь звучат доклады, которые нигде не звучали. У нас представлены выступающие из Псковского музея-заповедника, Опочки, Струг Красных. Формируя программу, мы постарались найти такие темы, которые не найдешь в интернете. Ценность таких мероприятий также заключается в том, что люди работают над архивными материалами и что на них звучит живое и правдивое слово», — высказалась Елена Киселева.
Также организаторы обсудили, что последующие конференции будут выходить в электронном формате.
В программе конференции семь докладов. Среди них:
- «Павел Павлович Болычев и его литературное наследие» начальника Опочецкого краеведческого музея Александра Кондратени;
- «Дачное место Череха» кандидата исторических наук, профессора кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного Анатолия Филимонова;
- «Псковский губернский предводитель дворянства Александр Евгентьевич Зарин» краеведа Алексея Ефимова;
- «Мореплаватель и исследователь дальневосточных земель Петр Кузьмич Креницын» заведующего отделом регионоведения Псковской областной универсуниверситетаальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Елены Киселевой;
- «Дмитрий Михайлович Бизюкин: флот, губерния, усадьба. Жизненный путь псковского дворянина» старшего научного сотрудника сектора Нового времени научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Юрия Конова;
- «Род Сорокиных и Стругокрасненская земля» заведующего методическим отделом Центральной районной библиотеки МБУ «Стругокрасненский районный культурный центр» Инны Ивановой;
- «Дворянские и купеческие захоронения на городском Дмитриевском кладбище Пскова» заведующего сектором информационной и аналитической деятельности отдела координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова Ирины Панковой.
Конференция продлится до 13:30 в зале библиотеки. Вход свободный. В конце организаторы подведут итоги и примут резолюцию.