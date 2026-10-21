Конференция «Дворянские роды Псковской губернии» стартовала в областной библиотеке

IV Региональная научно-практическая конференция «Дворянские роды Псковской губернии» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 21 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель генерального директора по научной работе Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова Екатерина Алексеева и модератор конференции Елена Киселева.

«Эта тема и доклады, которые представлены в программе, очень интересные. Всегда, когда проходят такие мероприятия, у нас не хватает времени, чтобы все докладчики выступили, выразили свои мысли, пообщались и задавали вопросы. Сегодня мы желаем вам, чтобы всем докладчикам было предоставлено время. Желаю всем хорошей работы и интересных докладов», — сказала Екатерина Алексеева.

«Эта тема, действительно, очень интересная. Значение этих конференций заключается в том, что здесь звучат доклады, которые нигде не звучали. У нас представлены выступающие из Псковского музея-заповедника, Опочки, Струг Красных. Формируя программу, мы постарались найти такие темы, которые не найдешь в интернете. Ценность таких мероприятий также заключается в том, что люди работают над архивными материалами и что на них звучит живое и правдивое слово», — высказалась Елена Киселева.

Также организаторы обсудили, что последующие конференции будут выходить в электронном формате.

В программе конференции семь докладов. Среди них:

«Павел Павлович Болычев и его литературное наследие» начальника Опочецкого краеведческого музея Александра Кондратени;

«Дачное место Череха» кандидата исторических наук, профессора кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного Анатолия Филимонова;

«Псковский губернский предводитель дворянства Александр Евгентьевич Зарин» краеведа Алексея Ефимова;

«Мореплаватель и исследователь дальневосточных земель Петр Кузьмич Креницын» заведующего отделом регионоведения Псковской областной универсуниверситетаальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Елены Киселевой;

«Дмитрий Михайлович Бизюкин: флот, губерния, усадьба. Жизненный путь псковского дворянина» старшего научного сотрудника сектора Нового времени научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Юрия Конова;

«Род Сорокиных и Стругокрасненская земля» заведующего методическим отделом Центральной районной библиотеки МБУ «Стругокрасненский районный культурный центр» Инны Ивановой;

«Дворянские и купеческие захоронения на городском Дмитриевском кладбище Пскова» заведующего сектором информационной и аналитической деятельности отдела координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова Ирины Панковой.

Конференция продлится до 13:30 в зале библиотеки. Вход свободный. В конце организаторы подведут итоги и примут резолюцию.