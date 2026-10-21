Читатели псковской библиотеки «Радуга» узнали про трагедию деревни Большая Горушка

Читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» встретились с сотрудником Государственного архива Псковской области и Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области Александрой Тулимонас накануне Дня памяти сожжённых деревень Псковской области. Она рассказала шестиклассникам Погранично-таможенно-правового лицея про деревню Большая Горушка в Дновском районе, которая стала одной из сожжённых фашистами вместе с людьми псковских деревень. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

По словам Александры Тулимонас, до войны жители этой деревни занимались сельским хозяйством и представить себе не могли, что война положит конец не только их мирному существованию, но и в один день отнимет жизни 126 человек, среди которых были целые семьи с маленькими детьми.

В конце 1943 года партизаны провели в Дновском районе несколько успешных боевых операций по подрыву на железной дороге. И во время одной из таких операций они провалились под лёд, после чего им пришлось обратиться за помощью к жителям Большой Горушки. Фашисты узнали об этом и 4 января нагрянули в деревню, чтобы поквитаться с её жителями за то, что они помогли партизанам. Утро началось с того, что всех молодых трудоспособных жителей деревни Большая Горушка собрали, чтобы угнать в Латвию, где им предстояло бесплатно работать на немцев. А после обеда прилетели самолёты и начали сбрасывать на деревню бомбы. Но и этого фашистам оказалось мало.

К вечеру они собрали оставшихся в деревне людей (больше 150 человек) и велели им встать на колени. Потом открыли по ним стрельбу. Раненых вдобавок забросали гранатами, а потом немцы принесли солому и подожгли Большую Горушку.

Но погибли в этой трагедии не все. Один из выживших, его звали Михаил Лунёв и ему было тогда 14 лет, хоть и был ранен, но очнулся, нашёл своего младшего брата, а потом и тоже тяжело раненного, но живого отца. Вместе они спрятались в землянке и дождались партизан.

Уже после войны Михаил Тимофеевич Лунёв написал в Государственный архив Псковской области письмо, в котором рассказал, что происходило в тот страшный день. Александра Тулимонас зачитала детям это письмо, а также сочинённое Михаилом стихотворение, в котором он описывает, как погибла его мать и какую страшную не только физическую, но и душевную боль он испытал, когда очнулся.

Всего тогда выжило чуть больше 30 человек. После того, как советские войска освободили псковскую землю от фашистов, эти люди вернулись в родные края и восстановили свою деревню. Среди них была и Евдокия Ивановна Беляева, которая выжила, но потеряла в тот день своих детей, самого маленького из которых она держала на руках. Евдокия Ивановна заново отстроила свой дом, который, как рассказала Александра, стоит в деревне до сих пор, хотя в нём уже давно никто не живёт.

Муж Евдокии Беляевой Фёдор Иванович тоже выжил в тот страшный день и в 1944 году сразу же ушёл воевать, а спустя всего несколько месяцев умер от ран.

Все каратели, которые руководили расстрелом мирных жителей в деревне Большая Горушка, понесли наказание. В 1947 году в Новгороде их осудили и приговорили к долгим тюремным срокам.

В 1970 году погибшим 4 января 1944 года поставили в деревне Большая Горушка памятник.

В конце своего рассказа Александра Тулимонас показал детям видеоролик, в котором нынешние жители деревни Большая Горушка рассказывают, как та трагедия отразилась на их близких и даже спустя много лет не давала тем, кто остался в живых, спать спокойно.

Школьникам было интересно, как сотрудники Государственного архива собирали материал про эту трагедию и сколько человек работали над этим. Александра сказала, что всё началось с письма Михаила Лунёва, после которого архивисты начали изучать описи – как довоенные, так и составленные оккупантами, а также другие сохранившиеся документы и свидетельства. И уточнила, что сегодня в отделе, где она трудится, числятся всего два человека.

Кроме того, она напомнила ребятам, где они сами могут найти материалы про своих родственников, которые воевали в Великую Отечественную.

Школьники также узнали, что всего в Псковской области фашисты за время оккупации сожгли более пяти тысяч таких же деревень, как Большая Горушка.