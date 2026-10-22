Камиль Хардин рассказал псковичам о театре, кино и восхождении на Эльбрус

Творческая встреча с актёром Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камилем Хардиным состоялась в новом зале театра сегодня, 21 октября. Артист рассказал о своём пути на сцену, работе с режиссёрами, съёмках в кино, режиссёрских проектах, путешествиях и предпринимательстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча прошла в рамках проекта театра, который позволяет зрителям познакомиться с артистами за пределами их сценических образов. Как рассказала пресс-секретарь Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Елизавета Славятинская, идея принадлежит художественному руководителю Дмитрию Месхиеву, который рассматривает театр не только как площадку для спектаклей, но и как культурный центр, объединяющий разные виды искусства.

«В какой-то момент мы придумали два таких околотеатральных мероприятия: киноклуб с Дмитрием Месхиевым и театральные встречи с артистами. Мы знаем, что у наших артистов есть много поклонников, которые хотели бы узнать о них больше, и хотим, чтобы артисты раскрылись для зрителей с другой стороны», — рассказала пресс-секретарь театра.

Встреча с Камилем Хардиным стала второй в рамках проекта. Первым гостем был актёр Максим Митяшин. По словам пресс-секретаря, театр получает положительные отзывы зрителей и рассчитывает продолжить встречи уже в ноябре. Имя следующего участника пока не раскрывают.

Разговор с Камилем Хардиным начали с детства артиста, его увлечений и решения связать жизнь с театром. Как признался актёр, какого-то определённого момента, когда он решил стать артистом, не было.

«Не было какого-то определённого момента, когда я решил стать артистом. Просто захотелось попробовать себя на сцене. Я пришёл, влюбился в это дело и остался», — рассказал Хардин.

Вспоминая детство, он поделился и необычной историей о любимом занятии в деревне: «В деревне моим любимым занятием было собирать колорадских жуков в баночку и носить её на шее».

От детских воспоминаний разговор перешёл к учёбе и переезду в Псков. По словам актёра, решение приехать в город во многом оказалось случайным. Однажды вместе с девушкой они увидели по телевизору сюжет об открытии театра после реконструкции и заинтересовались возможностью работать в нём.

«Мы с девушкой случайно увидели по телевизору, что после реконструкции открывается театр в Пскове. Подумали, что это очень интересное место, и решили приехать. В итоге сразу влюбились в город. Здесь рядом и Москва, и Петербург, а сам театр постоянно развивается и, на мой взгляд, является одним из лучших в России», — отметил артист.

Важную роль в начале его карьеры сыграло знакомство с французским режиссёром Ришаром Брюнелем. Во время работы над постановкой режиссёр предложил артистам подготовить этюды, по результатам которых выбирал исполнителей для спектакля. Хардину досталась главная роль в постановке «Роберто Зукко» по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса, созданной на основе истории реального преступника.

Актёр признался, что эта работа стала для него серьёзным профессиональным испытанием. Ему было непросто понять мотивы персонажа и найти способ воплотить его на сцене, не упрощая сложный образ.

«Это была интересная, но непростая работа. Мне нужно было найти внутреннюю логику персонажа и понять его мотивы. Разобраться в психологии убийцы оказалось довольно сложно», — поделился Камиль.

Отдельной темой встречи стала работа Хардина в спектаклях Псковского театра драмы. Среди постановок, в которых он участвует, артист рассказал про «Ревизор», «Морфий» и «Битва жизни».

Особенно эмоционально он говорил о «Морфии», который назвал одним из своих любимых спектаклей, но при этом самым сложным с моральной точки зрения.

«Морфий» — один из моих любимых спектаклей, но при этом самый сложный в эмоциональном плане. Он требует огромной внутренней отдачи и буквально забирает все силы», — рассказал артист.

Говоря о работе над ролями, актёр затронул и вопрос поиска персонажа. Важной частью профессионального развития для него стали курсы и тренинги, которые начали проводить в театре. Они помогают не только совершенствовать актёрские навыки, но и лучше понимать людей.

«Эти курсы помогают мне не только развиваться как актёру, но и лучше понимать людей и их психологию», — отметил Камиль.

Ещё одной большой темой встречи стало кино. Хардин рассказал о своём дебюте в фильмах «Молоко птицы» и «Царь ночи», а также о сотрудничестве с Дмитрием Месхиевым, которого назвал своим «киноотцом».

По словам артиста, работать с режиссёром, которого хорошо знаешь, гораздо проще: не страшно предлагать собственные идеи и экспериментировать. При знакомстве с новым режиссёром, напротив, всегда присутствует опасение не оправдать ожиданий.

«Он мой киноотец. Когда приходишь работать к новому режиссёру, всегда боишься его разочаровать. А Дмитрию Дмитриевичу мне было проще предлагать свои идеи, потому что мы хорошо знаем друг друга и нам комфортно работать вместе», — рассказал Камиль.

Помимо актёрской деятельности, он занимается режиссурой. Среди его работ — короткометражные фильмы «Река в конце деревни», «Огонёк в горах» и «Алиса».

Рассказывая о создании «Реки в конце деревни», Хардин вспомнил, что изначально хотел снять кино одним кадром. Такой подход оказался непростым как с технической точки зрения, так и для актёров.

«Когда я задумывал "Реку в конце деревни", мне хотелось снять фильм одним кадром. Это сложная задача и с технической точки зрения, и для актёров. Сейчас эта история воспринимается мной совершенно иначе. Для меня это фильм об отце и сыне, о смене поколений. На его восприятие повлияли и жизненные обстоятельства: актёра, который снимался в картине, уже нет в живых, да и самой деревни больше не существует», — поделился Камиль.

Отдельно Камиль рассказал о короткометражном фильме «Алиса», который получил награды на кинофестивалях в США, Индии, Италии и Испании. Поездки на фестивали стали для него не только возможностью представить свои работы, но и способом познакомиться с другими культурами и взглядами на кино.

Говоря о путешествиях, Камиль отметил, что они занимают особое место в его жизни. Актёр побывал в Китае, Таиланде и Малайзии и считает смену обстановки важной частью творческого процесса.

«Путешествия для меня — это очень многое. Когда меняешь привычную обстановку, оказываешься в новом месте, впитываешь его энергию. Это своего рода перезагрузка, которая дарит эмоции и вдохновляет на новые проекты», — поделился он.

Одной из самых запоминающихся историй стало восхождение на Эльбрус. Хардин признался, что его привлекает романтика альпинизма, однако горы быстро показывают, насколько многое зависит не только от подготовки человека, но и от погоды.

«Мне близка романтика альпинизма. Эльбрус — хорошая возможность попробовать себя в этом деле и понять, твоё это или нет. Конечно, было страшно, особенно когда узнаёшь о людях, которые погибли в горах. К тому же далеко не всё зависит от тебя: многое определяется погодными условиями», — рассказал актёр.

Во время восхождения группа Хардина попала в сильную непогоду и не дошла до вершины всего 72 метра. Несмотря на разочарование, артист понимал, что продолжать подъём опасно.

«Во время штурма вершины мы попали в очень сильную непогоду и не дошли до неё всего 72 метра. Конечно, было обидно, но, когда гиды скомандовали разворачиваться, я испытал даже облегчение: ветер был настолько сильным, что нас буквально сносило. Пока остальные группы спускались, мы продолжали подъём», — вспомнил он.

Эта история стала поводом поговорить о том, что считать настоящей победой. По мнению Хардина, в альпинизме важно не только стремление достичь вершины, но и умение вовремя остановиться.

«Победа — не покорить вершину, а победа — вернуться к тем, кто тебя ждёт», — подчеркнул актёр.

На встрече также обсудили и предпринимательскую деятельность Хардина. Артист рассказал о своём бизнесе, в том числе о Blgkv Bar.

По его словам, интерес к предпринимательству появился ещё в школьные годы. В качестве примера он привёл историю о том, как однажды придумал необычную схему заработка, объединив услуги двух одноклассников.

«Предпринимательская жилка проявилась у меня ещё в школе. У нас был обеспеченный одноклассник, который водил нас в компьютерные клубы, и другой мальчик, которого все побаивались. Я придумал такую схему: он запугивал нашего "богатенького Буратино", а я предлагал тому свою защиту. Получалось, что я выступал в роли личного охранника», — рассказал Камиль.

В конце встречи зрители смогли задать Камилю Хардину собственные вопросы. Кроме того, актёр предложил присутствующим расписаться на флаге, который планирует взять с собой во время следующего восхождения на Эльбрус и поднять на вершине.