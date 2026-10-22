Камиль Хардин рассказал псковичам о театре, кино и восхождении на Эльбрус

Творческая встреча с актёром Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камилем Хардиным состоялась в новом зале театра сегодня, 21 октября. Артист рассказал о своём пути на сцену, работе с режиссёрами, съёмках в кино, режиссёрских проектах, путешествиях и предпринимательстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Встреча прошла в рамках проекта театра, который позволяет зрителям познакомиться с артистами за пределами их сценических образов. Как рассказала пресс-секретарь Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Елизавета Славятинская, идея принадлежит художественному руководителю Дмитрию Месхиеву, который рассматривает театр не только как площадку для спектаклей, но и как культурный центр, объединяющий разные виды искусства.
Встреча с Камилем Хардиным стала второй в рамках проекта. Первым гостем был актёр Максим Митяшин. По словам пресс-секретаря, театр получает положительные отзывы зрителей и рассчитывает продолжить встречи уже в ноябре. Имя следующего участника пока не раскрывают.
Разговор с Камилем Хардиным начали с детства артиста, его увлечений и решения связать жизнь с театром. Как признался актёр, какого-то определённого момента, когда он решил стать артистом, не было.
Вспоминая детство, он поделился и необычной историей о любимом занятии в деревне: «В деревне моим любимым занятием было собирать колорадских жуков в баночку и носить её на шее».
От детских воспоминаний разговор перешёл к учёбе и переезду в Псков. По словам актёра, решение приехать в город во многом оказалось случайным. Однажды вместе с девушкой они увидели по телевизору сюжет об открытии театра после реконструкции и заинтересовались возможностью работать в нём.
Важную роль в начале его карьеры сыграло знакомство с французским режиссёром Ришаром Брюнелем. Во время работы над постановкой режиссёр предложил артистам подготовить этюды, по результатам которых выбирал исполнителей для спектакля. Хардину досталась главная роль в постановке «Роберто Зукко» по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса, созданной на основе истории реального преступника.
Актёр признался, что эта работа стала для него серьёзным профессиональным испытанием. Ему было непросто понять мотивы персонажа и найти способ воплотить его на сцене, не упрощая сложный образ.
Отдельной темой встречи стала работа Хардина в спектаклях Псковского театра драмы. Среди постановок, в которых он участвует, артист рассказал про «Ревизор», «Морфий» и «Битва жизни».
Особенно эмоционально он говорил о «Морфии», который назвал одним из своих любимых спектаклей, но при этом самым сложным с моральной точки зрения.
Говоря о работе над ролями, актёр затронул и вопрос поиска персонажа. Важной частью профессионального развития для него стали курсы и тренинги, которые начали проводить в театре. Они помогают не только совершенствовать актёрские навыки, но и лучше понимать людей.
Ещё одной большой темой встречи стало кино. Хардин рассказал о своём дебюте в фильмах «Молоко птицы» и «Царь ночи», а также о сотрудничестве с Дмитрием Месхиевым, которого назвал своим «киноотцом».
По словам артиста, работать с режиссёром, которого хорошо знаешь, гораздо проще: не страшно предлагать собственные идеи и экспериментировать. При знакомстве с новым режиссёром, напротив, всегда присутствует опасение не оправдать ожиданий.
Помимо актёрской деятельности, он занимается режиссурой. Среди его работ — короткометражные фильмы «Река в конце деревни», «Огонёк в горах» и «Алиса».
Рассказывая о создании «Реки в конце деревни», Хардин вспомнил, что изначально хотел снять кино одним кадром. Такой подход оказался непростым как с технической точки зрения, так и для актёров.
Отдельно Камиль рассказал о короткометражном фильме «Алиса», который получил награды на кинофестивалях в США, Индии, Италии и Испании. Поездки на фестивали стали для него не только возможностью представить свои работы, но и способом познакомиться с другими культурами и взглядами на кино.
Говоря о путешествиях, Камиль отметил, что они занимают особое место в его жизни. Актёр побывал в Китае, Таиланде и Малайзии и считает смену обстановки важной частью творческого процесса.
Одной из самых запоминающихся историй стало восхождение на Эльбрус. Хардин признался, что его привлекает романтика альпинизма, однако горы быстро показывают, насколько многое зависит не только от подготовки человека, но и от погоды.
Во время восхождения группа Хардина попала в сильную непогоду и не дошла до вершины всего 72 метра. Несмотря на разочарование, артист понимал, что продолжать подъём опасно.
Эта история стала поводом поговорить о том, что считать настоящей победой. По мнению Хардина, в альпинизме важно не только стремление достичь вершины, но и умение вовремя остановиться.
На встрече также обсудили и предпринимательскую деятельность Хардина. Артист рассказал о своём бизнесе, в том числе о Blgkv Bar.
По его словам, интерес к предпринимательству появился ещё в школьные годы. В качестве примера он привёл историю о том, как однажды придумал необычную схему заработка, объединив услуги двух одноклассников.
В конце встречи зрители смогли задать Камилю Хардину собственные вопросы. Кроме того, актёр предложил присутствующим расписаться на флаге, который планирует взять с собой во время следующего восхождения на Эльбрус и поднять на вершине.