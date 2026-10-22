Премьерный показ нижегородского спектакля состоится в Псковском театре драмы 1 декабря

Премьерный показ моноспектакля «Небесный тапер» из Нижнего Новгорода в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 1 декабря в 19:00 . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Афиша и фото предоставлены пресс-службой Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

Режиссером спектакля является Александр Ряписов, исполнительница — Наталья Кузнецова. Спектакль создан по пьесе Вадима Леванова «Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии».

«Очень долгое время считалось, что люди недолго могут терпеть диссонансы, что потом они должны разрешаться в консонансы… но я играю диссонансами», — говорил композитор и музыкант Олег Каравайчук, которого современники называли «небесный тапер».

Спектакль сводит двух героев, между которыми почти три столетия. Ксения Петербургская — святая блаженная XVIII века, небесная покровительница Петербурга. После внезапной смерти мужа, придворного певчего Андрея Федоровича, она раздала имущество бедным, отказалась от собственного имени и жила в нищете, юродствуя Христа ради. Олег Каравайчук (1927–2016) — один из самых известных композиторов современной России, автор музыки к более чем двумстам фильмам и спектаклям. Сотрудничал с Кирой Муратовой, Ильей Авербахом, Сергеем Параджановым, Василием Шукшиным, Петром Тодоровским. Дмитрий Шостакович говорил о нем: «Каравайчук не талант, он гений». Личность композитора обросла легендами в силу экстравагантного поведения и одновременно затворнического образа жизни.

В своем спектакле Александр Ряписов и Наталья Кузнецова пытаются найти ответы на вечные вопросы театрального искусства: «Кто?», «Как?» и про «Что?» сегодня может вести диалог со зрителем. Ксения Блаженная и Олег Каравайчук, которых услышит зритель, помогут осознать простые и сокровенные темы сегодняшнего непростого времени.

Наталья Кузнецова является актрисой Нижегородского академического театра драмы имени Максима Горького. Неоднократно становилась лауреатом международных фестивалей с моноспектаклями Александра Ряписова «Говорит Москва» и «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» — «Монокль» (Санкт-Петербург), «Альбамоно» (Албания), «Монофест» (Пермь), «ArtОкраина» (Санкт-Петербург) и другие. Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» в 2019 году был показан на Пушкинском театральном фестивале в Пскове.

Режиссер и сценограф спектакля Александр Ряписов — лауреат Национальной театральной премии «Арлекин», художник по костюмам — Полина Гришина, художник по свету и видеограф — Никита Лопанов, педагог по фортепиано — Любовь Коробова.

Узнать подробности о спектакле и приобрести билеты можно на сайте Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра. С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Буинска и Петропавловска-Камчатского — музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены.