 
Культура

«От чистого истока»: псковичей познакомят с традициями народов Поволжья

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Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова приглашает познакомиться с обрядами и праздниками коренных малочисленных народов Поволжья, с технологиями традиционных ремесел и бытом 24 октября в рамках информационно-просветительского проекта «От чистого истока». Участники встречи узнают о секретах казанского шва, об уникальном искусстве пермских камнерезов и нижегородской полх-майданской росписи.

Фото: Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова

Встреча запланирована на 12:00. Проект «От чистого истока» подготовлен Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова. Короткометражные фильмы созданы в ходе всероссийских фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. В Псковском регионе проект стартовал 3 октября показом фильмов о традициях народов Северо-Запада и Центрального федерального округа.

Организаторы - Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и псковский областной центр народного творчества.

Вход на кинопоказы свободный.

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