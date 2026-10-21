Псковичам покажут древний мир, скрытый в стенах Крома

Привычные места могут хранить гораздо больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Узнать, как связаны древние обитатели Земли и стены Псковского крома, смогут юные псковичи 24 октября на экскурсии «Древний Псков сквозь ПалеоПризму». Мероприятие пройдёт в рамках проекта «ПалеоТочка», сообщили организаторы в соцсетях.

Участников ждёт прогулка по историческому центру города с погружением в далёкое прошлое Земли. Подросткам расскажут о палеонтологии, древних обитателях планеты и о том, какие тайны могут скрывать знакомые с детства места. Некоторые экспонаты можно будет не только рассмотреть, но и потрогать.

Экскурсию проведут создатели сообщества «ПалеоПсков»: краевед и любитель-палеонтолог Елена Гордиенко, в паре с гидом-экскурсоводом, краеведом, членом Русского географического общества Натальей Евсеевой.

Начало экскурсии в 12:00. Участники встретятся у лестницы на колокольню возле внешней стены Псковского крома со стороны набережной реки Псковы. Прогулка продлится полтора часа.

К участию приглашают подростков от 14 до 18 лет. Количество мест ограничено - их 20. Чтобы принять участие, нужно заранее пройти регистрацию в группе Молодежного центра Пскова.