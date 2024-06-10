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Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря примет участие во Всероссийском хоровом фестивале в Пскове

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря (регент Мария Быкова) примет участие во Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Псковском кремле 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Среди участников - Государственная академическая хоровая капелла России имени А. Юрлова, дирижер Геннадий Дмитряк; Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, дирижер Алексей Репников.

В программе прозвучат произведения великих русских композиторов М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, известные русские народные песни и знаменитые романсы.

Начало в 19:00. Вход свободный.