Премьерой программы «Пушкин на каждый день» памяти Валентина Курбатова откроется осенняя серия арт-экскурсий в «Михайловском»

В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и известный российский актёр Михаил Драгунов откроют осеннюю серию арт-экскурсий, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Михаил Драгунов ведёт арт-экскурсию в Михайловском. Фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

Первую программу этого сентября — премьеру «Пушкин на каждый день» — автор и исполнитель успешного арт-проекта Михаил Драгунов посвятил памяти выдающегося псковича, прозаика и публициста, лауреата Госпремии РФ Валентина Курбатова.

Валентин Курбатов со своим «Пушкиным на каждый день» — книгой по названию которой Михаил Драгунов назвал свою новую программу. Фото из собрания «Михайловского»

Во время прогулки по парку мемориальной усадьбы «Михайловское» актёр расскажет своим слушателям и собеседникам о сердечной дружбе литератора с Пушкинским заповедником, с его первым послевоенным руководителем — Семёном Гейченко и с нынешним директором — Георгием Василевичем. Прозвучат отрывки из книг Валентина Курбатова, стихотворения Пушкина и его трагедия «Моцарт и Сальери» — совсем не случайно. В музее напомнили, что Курбатов и сам проникновенно читал этот пушкинский текст — по сути, играл своего рода моноспектакль, воплощаясь попеременно в «двух сыновей гармонии»: то в светлого Вольфганга Амадея, а то в «чёрного» Антонио. Несколько лет назад в музее-заповеднике даже создали видеофильм «В.Я. Курбатов. “Моцарт и Сальери“», премьера которого состоялась на первых Курбатовских чтениях в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова — артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овация» — неизменно проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее многие и многие программы, основанные на произведениях и переписке Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках Гейченко, а также на других материалах.

«Арт-экскурсионный портфель» Михаила Леонидовича очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками, — рассказали в музее. — В разные годы он готовил и проводил в усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского программы о разных сторонах творчества Пушкина, о жизни поэта в ссылке, о характерах людей и о бытовых подробностях, окружавших его. С успехом проходили в музее и специальные арт-экскурсии, например, к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина.

Показательно, что многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же находят возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом».

Подробности о премьере арт-прогулки «Пушкин на каждый день» (сеансы, продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для аудитории) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.