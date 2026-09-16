Экскурсию в музей для самых маленьких организуют в Пскове 20 сентября

Первая встреча в рамках проекта «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» (улица Некрасова, дом 7) состоится в воскресенье, 20 сентября, в 11:30, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Дети познакомятся с шедеврами галереи по теме «Портрет». Занятие пройдет в формате беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк.

Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефонам: +78112292260, +78112292259, +79113580816.