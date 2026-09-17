В Пскове реконструкторы покажут средневековый бой напротив избирательного участка

Клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» проведёт показательное выступление с демонстрацией техники средневекового боя и расскажет об истории псковского вече на Ольгинской набережной в Пскове 18 сентября. Начало в 12:00 по адресу: избирательный участок №29, дом 13/2. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что мероприятие позволит жителям «буквально на несколько веков перенестись назад и увидеть одну из страниц истории города». «Три воина в аутентичных доспехах XIII–XIV веков продемонстрируют технику средневекового боя — со звоном стали и настоящей атмосферой той эпохи», — заявил Александр Козловский.

Он пояснил, что после демонстрации боя реконструкторы продолжат программу познавательной частью. «А после реконструкторы расскажут об истории псковского вече: о том, как наши предки сообща решали важнейшие вопросы, определяли судьбу своей земли и выбирали князей», — добавил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что в итоге получится необычный и наглядный урок истории, который окажется «особенно интересным для семей с детьми».