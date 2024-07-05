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Опубликована программа второго дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

В Пскове продолжается стартовавший накануне кинофестиваль «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В субботу кинопоказы и другие фестивальные события развернутся сразу на восьми площадках. Вход на каждое мероприятие является бесплатным и осуществляется без пригласительных билетов. Единственной исключение – концерт артиста Дмитрия Певцова в филармонии.

Приз V кинофестиваля «Западные ворота», автор – художник-керамист Лилия Семёнова.

Сегодня зрителей фестиваля ждут хиты индийского и иранского кинематографа, конкурсные ленты в коротком и длинном метре производства России, Кыргызстана, Бангладеш, Греции, а также встречи с артистами и кинорежиссерами, ретроспективы и научные картины.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове в пятый раз. Открыл фестиваль показ фильма «Блиндаж». Профессиональное жюри оценит около 100 конкурсных работ. Гран-при фестиваля будет вручено по итогам зрительской оценки.