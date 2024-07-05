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Турнир по пляжному волейболу пройдет на гдовском фестивале «Наше море»

Соревнование по пляжному волейболу состоится на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 3 и 4 августа. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram-канал

Открытие турнира пройдет 3 августа в 13.00. К участию в соревнованиях допускаются команды из двух человек: мужчина и женщина старше 18 лет. Победители награждаются медалями, дипломами и денежными призами.

Заявки принимаются до 1 августа по ссылке.

Фестиваль «Наше море» проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».