Рок-хиты, «Музыка на воде» и песни XIX века: что приготовила псковская филармония к новому сезону

Планами на предстоящий филармонический сезон поделился исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«После закрытия сезона, сезон не заканчивается. Весь июнь у плотный остается, будет несколько концертов, спектакль, посвященный Сергею Рахманинову (русский композитор – ред.). У него довольно известные организаторы с хорошими петербургскими актерами и, в том числе, участвует наш оркестр, камерный состав. Также пройдет фестиваль "На том стоим" 13 июня. Наш оркестр также участвует в фестивале Гривского 12 июня. Оркестр участвует в Днях Пушкинской поэзии с мультфильмом "Пушкин и Михайловское" 6 июня. И традиционно в конце августа, состоится фестиваль "Музыка на воде", наш любимый, наверное, фестиваль, самый красивый опен-эйр, прямо около Мирожского монастыря на пруду», – сообщил Александр Боярков.

Затем он рассказал, что ансамбль «Псков» активно экспериментирует с жанрами. Так, например, планируется провести концерт с исполнением рок-хитов с использованием русских народных инструментов.

«Если говорить про ансамбль "Псков", то в следующем году он будет давать концерты, которые для него, скажем так, не очень характерны. Мы стараемся немножко расширять жанровые границы. Во-первых, в сентябре будет концерт, который будет называться "Рок-балалайка". Ансамбль своим прекрасным составом будет исполнять рок-музыку и авторскую, и несколько хитов, которые всем известны. Для них это будет первый опыт и, мне кажется, интересный. Будет замечательный проект, который будет называться "Песни старой России". Это песни XIX – начала XX века. Будет много таких экспериментов, которые немножко не вписываются в привычное видение всеми нами ансамбля русской музыки», – заключил Александр Боярков.