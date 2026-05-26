Картина из собрания Псковского музея представлена на выставке в Москве

Полотно кисти Станислава Жуковского «Интерьер» (1916 год) из коллекции Псковского музея-заповедника экспонируется на новой выставке в Третьяковской галерее, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Выставка под вдохновляющим названием «Цветы. Символ красоты» погружает зрителя в утончённый мир флоральных композиций русских художников. В центре внимания – натюрморт и пейзаж конца XIX – начала XX столетия, времени, когда цветок стал подлинным героем художественного повествования.

Как рассказали в музее, экспозиция объединяет около 150 произведений как прославленных мастеров, так и не столь известных широкой публике, но не менее ярких авторов.

Выставка будет работать до 18 октября в Москве на Кадашёвской набережной, 12.