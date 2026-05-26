Алексей Репников рассказал о планах Губернаторского орекстра и поделился своей мечтой

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказал о планах оркестра на предстоящий филармонический сезон, а также поделился своей мечтой.

«Следующий сезон будет посвящен 30-летию Губернаторского оркестра. И мы постараемся его сделать как можно ярче и сделаем. Это будет полу-театральная постановка. "Летучая мышь" у нас будет под Новый год. Не надо за ней ехать в Санкт-Петербург. К нам приедут солисты из Мариинского театра, и мы покажем веселую, хорошую и легкую историю», – анонсировал Алексей Репников.

Также в программе оркестра прозвучат и классические произведения.

«Будут и классические традиционные концерты. Посвятим концерт композиторам-романтикам. Будет Франц Шуберт и Эдуард Элгар. У нас мало звучал английский композитор. Это тоже будет очередная ступенька. Есть такое произведение, называется "Вариация-энигма", которую многие оркестры хотят перешагнуть. Она у нас стоит в планах, постараемся. Действительно, мне кажется, много любителей музыки ждет интересного», – добавил дирижер.

Алексей Репников также поделился своей мечтой – создать в Пскове музыкальный театр.