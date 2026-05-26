Алексей Репников рассказал о планах Губернаторского орекстра и поделился своей мечтой

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказал о планах оркестра на предстоящий филармонический сезон, а также поделился своей мечтой.
Также в программе оркестра прозвучат и классические произведения.
«Будут и классические традиционные концерты. Посвятим концерт композиторам-романтикам. Будет Франц Шуберт и Эдуард Элгар. У нас мало звучал английский композитор. Это тоже будет очередная ступенька. Есть такое произведение, называется "Вариация-энигма", которую многие оркестры хотят перешагнуть. Она у нас стоит в планах, постараемся. Действительно, мне кажется, много любителей музыки ждет интересного», – добавил дирижер.
Алексей Репников также поделился своей мечтой – создать в Пскове музыкальный театр.