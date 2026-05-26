 
Культура

Алексей Репников рассказал о планах Губернаторского орекстра и поделился своей мечтой

0

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказал о планах оркестра на предстоящий филармонический сезон, а также поделился своей мечтой. 

«Следующий сезон будет посвящен 30-летию Губернаторского оркестра. И мы постараемся его сделать как можно ярче и сделаем. Это будет полу-театральная постановка. "Летучая мышь" у нас будет под Новый год. Не надо за ней ехать в Санкт-Петербург. К нам приедут солисты из Мариинского театра, и мы покажем веселую, хорошую и легкую историю», – анонсировал Алексей Репников.

Также в программе оркестра прозвучат и классические произведения.

«Будут и классические традиционные концерты. Посвятим концерт композиторам-романтикам. Будет Франц Шуберт и Эдуард Элгар. У нас мало звучал английский композитор. Это тоже будет очередная ступенька. Есть такое произведение, называется "Вариация-энигма", которую многие оркестры хотят перешагнуть. Она у нас стоит в планах, постараемся. Действительно, мне кажется, много любителей музыки ждет интересного», – добавил дирижер.

Алексей Репников также поделился своей мечтой – создать в Пскове музыкальный театр.

«У меня есть мечта, чтобы в Пскове появился музыкальный театр. Я над этим в основе и работаю, и коллектив в чем-то готовлю. И у нас на следующий год в планах сделать небольшие музыкальные, театральные постановки в этом зале», – заключил Алексей Репников.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026