 
Культура

51 концерт организовала псковская филармония за минувший сезон

51 из 97 концертов организовал Большой концертный зал филармонии в Пскове в минувшем филармоническом сезоне. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

«Сезон был очень насыщенный, было много мероприятий. Я несколько цифр назову, потому что цифры приятные, прямо скажем. 51 концерт наших филармонических коллективов за сезон прошёл. Всего было 97 концертов за сезон, из них 51 — это наши мероприятия. Общее количество зрителей, которые посетили зал филармонии, составило почти 50 тысяч, и 25 тысяч из них посетили мероприятия БКЗ», – сообщил Александр Боярков.

Он считает сезон успешным как по цифрам, так и по собственным ощущениям, так как программа получилась очень разноплановой.

«Самое большое событие, которое у нас было, – это Фестиваль русской музыки. Он был посвящён Году единства народов России. Его посетило больше пяти тысяч человек. Было восемь концертов, 450 артистов к нам приехало на этот фестиваль. Если пробежаться по цифрам, то всё удалось. Но удалось всё не только по цифрам, потому что было много разных концертов, начиная от концертов ансамбля "Псков", заканчивая мероприятиями Губернаторского симфонического оркестра. Спектр совершенно разный. Было много разной жанровой музыки: и классическая, и фолк, и электроника, и джаз, и советская эстрада в исполнении эстрадно-джазового оркестра», – заключил Александр Боярков.

