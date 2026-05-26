 
Культура

Александр Ф. Скляр и группа «Ва‑Банкъ» выступят в Михайловском

0

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут на поляне в усадьбе Михайловское Пушкинского заповедника, выступит Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва‑Банкъ» 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: театрально-концертная дирекция Псковской области

«На одной сцене сойдутся вековые традиции русской словесности и энергия современного звучания — и создадут особую атмосферу, где каждый найдёт что‑то своё», - рассказали в ТКД.

Псковичей ждут хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений:

  • «Маршруты московские» 
  • «Эльдорадо» 
  • «И снова май месяц» 

Как отметили в театрально-концертной дирекции, на концерте Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑Банкъ» есть место и драйву, и лирике, и той самой искренности, за которую поклонники ценят артиста уже много лет.

Напомним, праздник Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится уже в 60-й раз. Он пройдет с 5 по 7 июня.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026