Александр Ф. Скляр и группа «Ва‑Банкъ» выступят в Михайловском

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут на поляне в усадьбе Михайловское Пушкинского заповедника, выступит Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва‑Банкъ» 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На одной сцене сойдутся вековые традиции русской словесности и энергия современного звучания — и создадут особую атмосферу, где каждый найдёт что‑то своё», - рассказали в ТКД.

Псковичей ждут хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений:

«Маршруты московские»

«Эльдорадо»

«И снова май месяц»

Как отметили в театрально-концертной дирекции, на концерте Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑Банкъ» есть место и драйву, и лирике, и той самой искренности, за которую поклонники ценят артиста уже много лет.

Напомним, праздник Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится уже в 60-й раз. Он пройдет с 5 по 7 июня.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».