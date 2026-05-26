Александр Ф. Скляр и группа «Ва‑Банкъ» выступят в Михайловском

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут на поляне в усадьбе Михайловское Пушкинского заповедника, выступит Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва‑Банкъ» 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша: театрально-концертная дирекция Псковской области
«На одной сцене сойдутся вековые традиции русской словесности и энергия современного звучания — и создадут особую атмосферу, где каждый найдёт что‑то своё», - рассказали в ТКД.
Псковичей ждут хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений:
- «Маршруты московские»
- «Эльдорадо»
- «И снова май месяц»
Как отметили в театрально-концертной дирекции, на концерте Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑Банкъ» есть место и драйву, и лирике, и той самой искренности, за которую поклонники ценят артиста уже много лет.
Напомним, праздник Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится уже в 60-й раз. Он пройдет с 5 по 7 июня.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».