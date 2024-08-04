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Опубликована карта псковского фестиваля «Лешуга-2024»

Карта торговой ярмарки «Лешуга-2024» теперь доступна псковичам и гостям города. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram

Фестиваль пройдет в парке Куопио на площадке напротив Гремячей башни с 16 по 18 августа. Вход свободный.

«Будет много интересного! Совсем скоро выложим программу фестиваля», — добавили в ТКД.

Подробнее о ярмарке можно узнать здесь.

Фестиваль состоится при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и Росмолодежь.