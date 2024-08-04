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Опубликована программа псковского фестиваля «Лешуга-2024»

Опубликована программа фестиваля «Лешуга-2024», который пройдет в парке Куопио в Пскове с 16 по 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» пройдет в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко». Гостей ждут авторские блюда из яблок, традиционные напитки, гастрономическое шоу, а также выступление музыкальных фолк-коллективов, яблочный чемпионат, развлечения и угощения.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 22:00 каждый день. Вход свободный.

Программа фестиваля:

16 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фудкорт)

Главная музыкальная сцена

18:30 - 19:30 Группа Jeeva

19:30 – 20:30 Группа LaDo

21:00 – 22:00 Группа Отава Ё

Малая сцена

14:00 – 15:00 Симфонический кинематограф. Дуэт в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области: Илья Кричевский (гобой) и Ольга Федорова (скрипка).

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное ГАСТРОШОУ

Лекторий (предварительная запись)

12:00 – 12:45 Панельная дискуссия «Сад сидровых яблок – селекция сидровых сортов и меры государственной поддержки предприятий по переработке яблок»

13:00 – 13:45 Лекция-дегустация «Сидровые регионы в России» Ольга Негур, сооснователь сети сидрерий We Cidreria

15:00 – 17:00 Квиз, плиз!

17:00 – 17:45 Панельная дискуссия «Перспективы продвижения традиционных сидров. От специализированной HORECA к федеральному ритейлу – тернистый путь»

17 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фудкорт)

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Группа «Родная речь»

19:30 – 20:30 Группа Oligarkh

21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard

Малая сцена

13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

14:00 – 15:00 Музыкальная программа Ивана Фёдорова (гитара)

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное ГАСТРОШОУ

Лекторий (предварительная запись)

13:00 – 13:45 Леонид Леврана, основатель компании Levrana. Про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни»

14:00 – 14:45 Валерия Солдатенко - мастер-класс по приготовлению освежающего миста для тела и волос от старшего технолога отдела разработок косметической продукции Levrana. Каждый желающий сможет приготовить продукт и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

16:00 – 16:45 Мастер-класс по приготовлению натурального мыла для рук freshbubble от технолога компании Levrana. Каждый желающий сможет приготовить мыло и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

17:00 – 17:45 Илья Селивон, сидродельня Juicifer – лекция-дегустация «Сидры с ягодами и фруктами – забава и дань моде или отдельное направление?»

18:00 – 18:45 Степан Лушников, сидродельня Cube Ciders – лекция-дегустация «Сидр уральского терруара – как найти лучшее сырье для интересных вкусовых сочетаний в сидре».

18 августа

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фудкорт)

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Проект Agny

19:30 – 20:30 Группа Kasha

21:00 – 22:00 Группа Settler

Малая сцена

13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

14:00 – 15:00 Секреты фокусов от ведущего Радика Тагирова

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…»

16:00 – 18:00 Яблочное ГАСТРОШОУ

Лекторий (предварительная запись)

13:00 – 13:45 Олег Андреев – Andreev Ciderworks лекция-дегустация «Сидры с долгой выдержкой – вкусоароматические особенности»

14:00 – 14:45 Диана Шведова - Ashram Cidermaker и подход hands-off в сидроделии. лекция-дегустация «Как готовить только натуральный продукт»

16:00 – 16:45 Вадим Дегтярук - La Faire de Nizhny Novgorod – смесь французского с нижегородским. Лекция-дегустация «Локальный сидр как знаковый напиток региона»

17:00 – 17:45 Александр Курганов «Как сделать сидр дома или на даче» Лекция - дегустация, на которой на примере домашних и «гаражных» образцов будут рассмотрены способы изготовления сидра.

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».