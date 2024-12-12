Сцена / Фестивали

Спектакль «Лютый» покажут 12 декабря в Пскове в рамках «Кулов-феста»

Спектакль «Лютый» представят зрителям 12 декабря в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках фестиваля «Кулов-фест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Спектакль будет ставить Акмолинский русский драматический театр из города Кокшетау в Казахстане. В продолжение постановки в буфете театра состоится обсуждение спектакля со зрителями.

Смотрите также В Пскове стартовал фестиваль «Кулов-фест». ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.