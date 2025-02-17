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Открытие 51-го Фестиваля русской музыки репетируют на сцене в Пскове

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Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Начало концерта назначено на 18:00.

Выступление пройдет 15 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии совместно с оркестром «Персимфанс» при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Премьерный концерт с оркестром «Персимфанс» проекта Zventa Sventana в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова репетируют в Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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