Открытие 51-го Фестиваля русской музыки репетируют на сцене в Пскове

Премьерный концерт с оркестром «Персимфанс» проекта Zventa Sventana в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова репетируют в Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Выступление пройдет 15 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии совместно с оркестром «Персимфанс» при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
Начало концерта назначено на 18:00.
Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.