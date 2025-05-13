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Народный артист РФ Олег Погудин представит спектакль «Золотой век» на Днях Пушкинской поэзии

С 5 по 8 июня в Псковской области вновь пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В первый день фестиваля в большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника состоится спектакль «Золотой век» в исполнении народного артиста России Олега Погудина, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на его могиле в Святогорском монастыре пройдет лития.

В тот же день в Пскове состоится Пушкинское шествие. Гостей ждут «великанцы», удивительная «Картония» и московский оркестр «Пакава Ить».

7 июня в музее-заповеднике «Михайловское» на поляне развернется насыщенная культурная программа с участием более 20 творческих коллективов.

В этот день Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…».

Украшением фестиваля станет спектакль финалистов проекта «Школьная классика», реализуемого «Движением первых».

Напомним, в этом году ежегодный фестиваль Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будет посвящен важной странице творчества Александра Пушкина — пиршеству и гостеприимству.