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Старейший джазовый оркестр страны выступит на Днях Пушкинской поэзии

Хедлайнером Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в этом году станет один из самых известных музыкальных коллективов России — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии предоставили в правительстве Псковской области

Сборная программа из инструментальных композиций, авторских интерпретаций и джазовых версий известных произведений в исполнении коллектива прозвучит 7 июня на поляне в музее-заповеднике «Михайловское». Это будет вечер живой, эмоциональной музыки — искусства, которое говорит на языке свободы, ритма и души, отметили в правительстве.

В этот же день в музее-заповеднике «Михайловское» актер, чтец, режиссер и сценарист Федор Степанов вместе с музыкантом мультиинструменталистом Олегом Бойко представят уникальную музыкально-поэтическую композицию для голоса, гитары и лютни.

Кроме того, на празднике состоится варьете-капустник от клоунского табора «НаНайНцы». В постановке задействованы клоун и актриса театра и кино, которые выступают в оригинальном жанре, непринужденно вплетая в свои выступления интерактив со зрителем и импровизацию. Яркие сумасбродные персонажи заставят зрителей не только смеяться до слез, но и проникнуться до глубины души, заявили в правительстве.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют уже на этой неделе. В этом году это событие продлится 4 дня: с 5 по 8 июня. Праздник русской культуры подарит тысячам гостей впечатления от интерпретаций творчества великого русского поэта и других любимых у публики поэтов и писателей.

Подробную информацию о программе можно получить на сайте и в соцсетях.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области. Организаторы праздника — благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», ФГБУК «Росконцерт», комитет по культуре Псковской области, Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Театрально-концертная дирекция Псковской области, администрация города Пскова. Генеральный спонсор — Сбербанк.