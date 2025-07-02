Наступил заключительный день псковской эногастрономической ярмарки «Виноград»

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» завершится в Пскове сегодня, 6 июля. Время работы ярмарки в последний день: 11:00 – 22:00.
Программа заключительного дня
Винология
- 11:00-12:00 - Винная бачата с Ладой Сухановой (Регистрация не требуется)
- 12:00-13:00 - Невинная бачата с дегустацией от винодельни Mons Albus (Требуется регистрация)
- 13:00-13:45 - ДНК вина. Винодельня Меркотан (Требуется регистрация)
- 14:30-15:30 - Винодельня Литавщука (Требуется регистрация)
- 16:30-17:30 - Красностопы фестиваля «Виноград». Дегустируем лучшие образцы вин (Требуется регистрация)
- 18:00-19:00 - Книги и вино. Что почитать и с чем сочетать? (Требуется регистрация)
- 19:00-20:30 - Винный кроссворд: Его величество Сабраж! Ведущие Алена Желобкова, Дарья Денисова - винные эксперты, сомелье (Требуется регистрация)
Ссылка для регистрации.
Нижний город (Финский парк)
- 19:00-21:00 - Битва Караоке
Верхний город (парк Строителей)
- 17:00-18:00 - Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Ансамбль «Камерата», Минск
- 18:00-19:00 - Музыкальный проект «Акустик чат», Псков
- 19:00-21:00 - Битва Караоке
Семейная площадка
- 11:00-19:00 - Научные мастер-классы и активности от Курчатовского института
- 11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта Эмпирика «Флаг России», «Светофор», «Индикаторы», «Металлы»
- 11:00-19:00 - Развлекательные программы, творческие мастер-классы и шоу от студии «Ананас»
- 11:00-19:00 - Игры и головоломки «Вудпарк» для всей семьи
- 11:00-12:00 - Детский кукольный спектакль «Дядя Миша»
- 14:00-15:00 - Детский кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»
- 17:00-18:00 - Детский кукольный спектакль «Почему звери врозь живут»
- 12:30-13:30 - Лекция «Нейросети — современный инструмент для профориентации»
- 15:30-16:30 - Лекция «Время как ресурс для детей и родителей или как успеть все?!»
Зона отдыха
- 11:00-22:00 - Работа шатра всех виноделен
Театральный променад
- 12:00-13:00 - Шарманщик Шама
- 13:00-14:00 - Студия циркового искусства «Псковский цирк»
- 15:00-16:00 - Шарманщик Шама
- 16:00-17:00 - Шарманщик Шама
Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове уже в четвёртый раз, началась 27 июня. Гостей фестиваля традиционно ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.