Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025»

Готова программа «Лектория» фестиваля «Лешуга-2024», который пройдет в парке Куопио в Пскове с 15 по 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
15 августа ярмарка будет работать с 13:00 до 22:00, 16-17 августа - с 11:00 до 22:00. Вход свободный.
15 августа (пт)
13:00 – 13:45
Лекция-дегустация «Самарская Лука как вдохновение – с чего начался сидр в Тольятти» (ведущий - Михаил Горбунов)
14:00 – 14:45
Лекция-дегустация «Сыр + сидр»: поиски идеального сочетания»
15:30 – 17:00
Интеллектуальная викторина на тему яблок и сидра
17:00 – 17:45
Край Земли: История мордовского костюма и дегустация сидра из Мордовии (ведущий - Тимофей Щанников, менеджер сидродельни)
16 августа (сб)
12:00 – 12:45
Новые лица сидра 2025 – презентация начинающих сидроделов (ведущий - Александр Курганов, эксперт по сидрам)
13:00 – 13:45
Экскурсии на сидродельни в рамках проекта I Love Cider - опыт создания продукта с нуля, первые результаты (ведущая - Алина Локтева, менеджер проекта)
14:00 – 14:45
Сидр, сыр, вино, история и люди: крафт-культурный туризм как способ познания локальной идентичности (ведущие - Александр Курганов, Мария Панина)
16:00 – 16:45
La Folie de Sukhodol – микросидродельня из Владимира, деревня Суходол, дегустация и рассказ (ведущий - Яков Авербух, сидродел)
17:00 – 17:45
Быков Сидр – как построить современное и технологичное производство в России (ведущий - Евгений Быков, основатель сидрерии)
18:00 – 18:45
Crab Apple – сидр как сайд-проект пивоварни, дегустация (ведущий - Андрей Барановский, технолог проекта)
17 августа (вс)
12:00 – 12:45
Выбор сортов яблонь при закладке промышленных садов в Северо-Западной зоне РФ и их защита от болезней и возвратных заморозков, опыт КФХ Ивана Мельника
12:45 – 13:30
Экстенсивный и полуинтенсивный плодовый сад. Личный опыт посадки и ухода (ведущий - Ольга Ефремова, плодовод, архитектор деревьев)
13:30 – 14:15
Баланс между органическим земледелием и современными технологиями в сидровом саду (ведущий - Вячеслав Надеин, агроном-садовод)
15:15 – 16:00
Как садоводы стали сидроделами – опыт организации сидродельни на сельхозпредприятии «Соколиные Сады» (ведущий - Марк Суетин, технический директор сидродельни)
16:00 – 16:45
Терруар яблок и сидра: исследование, проектирование, зонирование (ведущий - Александр Аверьянов, исследователь винодельческого терруара).
Напомним, фестиваль «Лешуга» проводится с 2024 года. Тогда его посетили 26 тысяч человек.