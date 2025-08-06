Сцена / Фестивали

Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025»

Готова программа «Лектория» фестиваля «Лешуга-2024», который пройдет в парке Куопио в Пскове с 15 по 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

15 августа ярмарка будет работать с 13:00 до 22:00, 16-17 августа - с 11:00 до 22:00. Вход свободный.

15 августа (пт)

13:00 – 13:45

Лекция-дегустация «Самарская Лука как вдохновение – с чего начался сидр в Тольятти» (ведущий - Михаил Горбунов)

14:00 – 14:45

Лекция-дегустация «Сыр + сидр»: поиски идеального сочетания»

15:30 – 17:00

Интеллектуальная викторина на тему яблок и сидра

17:00 – 17:45

Край Земли: История мордовского костюма и дегустация сидра из Мордовии (ведущий - Тимофей Щанников, менеджер сидродельни)

16 августа (сб)

12:00 – 12:45

Новые лица сидра 2025 – презентация начинающих сидроделов (ведущий - Александр Курганов, эксперт по сидрам)

13:00 – 13:45

Экскурсии на сидродельни в рамках проекта I Love Cider - опыт создания продукта с нуля, первые результаты (ведущая - Алина Локтева, менеджер проекта)

14:00 – 14:45

Сидр, сыр, вино, история и люди: крафт-культурный туризм как способ познания локальной идентичности (ведущие - Александр Курганов, Мария Панина)

16:00 – 16:45

La Folie de Sukhodol – микросидродельня из Владимира, деревня Суходол, дегустация и рассказ (ведущий - Яков Авербух, сидродел)

17:00 – 17:45

Быков Сидр – как построить современное и технологичное производство в России (ведущий - Евгений Быков, основатель сидрерии)

18:00 – 18:45

Crab Apple – сидр как сайд-проект пивоварни, дегустация (ведущий - Андрей Барановский, технолог проекта)

17 августа (вс)

12:00 – 12:45

Выбор сортов яблонь при закладке промышленных садов в Северо-Западной зоне РФ и их защита от болезней и возвратных заморозков, опыт КФХ Ивана Мельника

12:45 – 13:30

Экстенсивный и полуинтенсивный плодовый сад. Личный опыт посадки и ухода (ведущий - Ольга Ефремова, плодовод, архитектор деревьев)

13:30 – 14:15

Баланс между органическим земледелием и современными технологиями в сидровом саду (ведущий - Вячеслав Надеин, агроном-садовод)

15:15 – 16:00

Как садоводы стали сидроделами – опыт организации сидродельни на сельхозпредприятии «Соколиные Сады» (ведущий - Марк Суетин, технический директор сидродельни)

16:00 – 16:45

Терруар яблок и сидра: исследование, проектирование, зонирование (ведущий - Александр Аверьянов, исследователь винодельческого терруара).

Напомним, фестиваль «Лешуга» проводится с 2024 года. Тогда его посетили 26 тысяч человек.