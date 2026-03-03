 
Культура

Выставка «Мир из театральных кулис» откроется в Пскове

Выставка «Мир из театральных кулис» начинает весну в библиотеке имени В. Я. Курбатова. Экспозиция, которая откроется 4 марта, познакомит гостей с предметами из личного собрания выдающейся российской балерины, заслуженной артистки Российской Федерации, солистки Театра оперы и балета имени С. М. Кирова Валентины Ганибаловой и эскизами известного постановщика кино и театра, талантливого живописца Ларисы Лукониной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Посетители увидят эскизы к музыкальным постановкам, детали сценических костюмов балерины и реквизит. Выставка дополнена книгами из фонда библиотеки об истории театра и балета.

Особое место занимают эскизы Ларисы Лукониной. Она была художником-постановщиком более пятидесяти телевизионных проектов, среди которых документальные, оперные, балетные, а также драматические. Одновременно работала художником Театра оперы и балета имени Н.А. Римского-Корсакова Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургской детской филармонии.

Из разнообразного и многочисленного наследия Ларисы Лукониной на выставке представлены эскизы к пьесам А.С. Пушкина, постановкам Жоржа Бизе и Цезаря Пуни.

«Выполненный художником портрет Валентины Ганибаловой в роли Джульетты ‒ свидетельство длительной и плодотворной творческой дружбы этих мастеров, которые вместе работали над балетными постановками», — отметили в библиотеке.

Торжественное открытие выставки «Мир из театральных кулис» состоится 4 марта в 12:00.

