 
Культура

На тематическую экскурсию «Он, она и Псков» приглашает музей 7 марта

0

Экскурсия «Он, она и Псков» пройдет в Псковском музее-заповеднике в преддверии Международного женского дня, 7 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В преддверии Международного женского дня приглашаем вас на тематическую экскурсию "Он, она и Псков". В ходе программы вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович, наследник древнерусского престола, встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена», - отметили в музее.

Также на экскурсии псковичам расскажут об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет любовь.

 
«Ключевой точкой станет Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни», - добавили в музее.

Мероприятие состоится 7 марта в 12:00 в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, по адресу: Октябрьский проспект, 14, квартира 74.

Телефон для записи: +78112331603.

