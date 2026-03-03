 
Культура

Акцию «Культурные выходные» провёл колледж искусств в Порхове

Акция «Культурные выходные» с участием преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошла в Детской школе искусств города Порхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В рамках арт-челленджа, который ежемесячно проходит в различных городах Псковской области, состоялся концерт и мастер-классы преподавателей Ольги  (скрипка), Ирины Галковской (творческие навыки), Екатерины Ивановой (вокальный ансамбль), Татьяны Сайгушкиной (дизайн) Аркадия Сафронова (рисунок) с учащимися ДШИ. 

В концерте приняли участие солисты Анастасия Зубкова (скрипка), Арина Ильинова, Вероника Войтехова, Ксения Ковалёва, Лада Шаталова, Михаил Немчинов (эстрадный вокал). Ведущая программы, музыковед  Ирина Галковская познакомила юных зрителей с историей происхождения музыкальных инструментов, представленных в концерте. Завершилась встреча совместным исполнением  песни «Большой хоровод», разученной во время мастер-класса.    

 

В колледже добавили, что поездка стала познавательной и для творческой делегации колледжа. Студенты и преподаватели  посетили выставку музыкальных инструментов и национальных костюмов из разных стран мира «Все дороги ведут в рифму» из частной коллекции российского писателя и путешественника Сергея Бурыкина. 

Мероприятия в Порховской ДШИ прошли в атмосфере тесного творческого взаимодействия педагогов и обучающихся двух образовательных учреждений. Его участники  отметили, что такие встречи способствуют повышению уровня художественного образования в регионе. 
 

