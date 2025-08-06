Сцена / Фестивали

В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Федосеевны Сергеевой «Знак русского»

В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Федосеевны Сергеевой «Знак русского». Об этом пишет глава Усвятского района Дмитрий Петров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram-канал

Вместе с депутатом Псковского областного Собрания депутатов Андреем Козловым и директором Псковского областного Центра народного творчества Натальей Беловой Дмитрий Петров поприветствовал собравшихся почитателей творчества знаменитой фольклористки из различных уголков области.

«Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении мероприятия. Всем, кто приехал на усвятскую землю поклонится таланту Ольги Федосеевны. Особые слова благодарности заслуженной артистке РФ Евгении Смольяниновой, ставшей украшением фестиваля, и чье творчество неразрывно связано с песнями Ольгой Сергеевой. Приятно было видеть на фестивале в числе участников много детей. Значит у фестиваля есть будущее и память о нашей землячке будет жить в её песнях ещё много лет!» - пишет глава Усвятского района.