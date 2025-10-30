Сцена / Фестивали

Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок

Символом I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который откроется в Пскове 9 декабря, стал крольчонок. Видео со зверьком опубликовали в социальных сетях Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Видео: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Открытие состоится 9 декабря в 19:00. После официальной части будет выступление артистов псковского театра со спектаклем худрука Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете…» и концерт псковской певицы Лизы Матрешки — презентация ее нового альбома с большой командой музыкантов.

Напомним, двенадцать спектаклей, получивших наиболее высокие оценки от членов экспертного совета, покажут на фестивале.