Сцена / Фестивали

Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: «Спектакли будут полезны и взрослым»

Первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова

На Большой сцене перед гостями выступили с приветственным словом художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, руководитель псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников и актриса театра и кино, председатель жюри фестиваля «Кроха-фест» Юлия Хлынина.

«Я очень рад, что мы начали делать такой фестиваль для наших маленьких зрителей. Я и наша большая команда сделаем всё возможное, чтобы этот фестиваль стал ежегодным. Я должен заметить, что спектакли, которые вы увидите, будут полезны не только детям, но и взрослым», – отметил Дмитрий Месхиев.

Ведущие мероприятия, актёры Псковского театра драмы Дарья Чураева и Ислам Галиуллин напомнили зрителям, что в фестивале примут участие 12 постановок современного театрального искусства из 12 регионов России. Среди постановок будут спектакли «Воробьишко», «Кому нравится ночь», «Шепот кастрюль», «Вишневый садик», «Ла-ло-лужа».

«Спектакли помогут детям сделать первые шаги в большую культуру. Это прекрасно, что мы можем прививать любовь к театру самым маленьким псковичам и делать такие важные для всей страны проекты под руководства Дмитрия Дмитриевича Месхиева», – подчеркнул Дмитрий Мельников.

Достижения российских театральных коллективов в области бэби-театра псковские зрители и экспертное жюри смогут увидеть с 9 по 14 декабря.

«Мы все – крохи! В каждом из нас живёт кроха – внутренний ребёнок», – заключила председатель жюри фестиваля «Кроха-фест» Юлия Хлынина.