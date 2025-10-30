Сцена / Фестивали

«Кроха-фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня на основной сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина состоялась официальная церемония открытия Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких зрителей — «Кроха-фест». Старт масштабному проекту дала пресс-конференция с участием организаторов, партнёров и членов жюри. На встрече с журналистами были представлены насыщенная программа фестиваля, его главные цели — познакомить юных зрителей с миром театра и поддержать лучшие творческие проекты для детей, — а также уникальность событий, запланированных на ближайшие дни.

Особенностью церемонии открытия стал яркий музыкальный подарок для гостей. Сразу после деловой части на большой сцене выступила специальный гость — популярная певица из Пскова Лиза Матрешка. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля. Яркие моменты открытия, лица участников и атмосферу праздника — смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.