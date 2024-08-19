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Алексей Репников: Будем надеяться, что сотрудничество с Мариинским театром только начинается

Дни Псковской области проходят в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Как рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников, это мероприятие стало ответным визитом после выступления артистов Мариинского театра в Псковском регионе.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Дни Псковской области в Мариинском театре - идея созрела после приезда артистов в Псков. И тогда еще руководство Псковской области поговорило с маэстро, чтобы сделать ответный визит. И вот маэстро нас пригласил, разрешил нам выступить. Мы привезли наши победы, те идеи, которые мы за год успели реализовать», - рассказал Алексей Репников.

Открытием праздника стал показ симфонической сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева и детской вокальной сюиты «Вредные советы» Сергея Сироткина. На сцене театра выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова и студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как отметил Алексей Репников, спектакль «Петя и волк» «был принят на ура».

Сегодня, 8 сентября состоится спектакль-монография «Шаляпин», посвященный легендарному русскому певцу Федору Шаляпину. Зрители погрузятся в мир музыки и жизни выдающегося артиста.

9 сентября гостей Мариинского театра ждет мультипликационный фильм «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении оркестра.

«Будем надеяться, что наше сотрудничество только начинается», - заключил Алексей Репников.