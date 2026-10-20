Первый в России интеллектуальный литературный глянец презентуют в Пскове

26 октября в 18:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В.Я. Курбатова начнется презентация первого в России интеллектуального литературного глянца «Литсовременник». Информация об этом опубликована на сайте писателей Псковской области.

Афиша: сайт писателей Псковской области

Журнал совмещает академическую глубину и яркую визуальную подачу материалов. Он ориентирован на продвижение ценностей классической отечественной культуры для молодых филологов и всех интересующихся современной литературой.

Писатель Захар Прилепин приветствовал запуск журнала:

«Прекрасно свёрстанный, прекрасно изданный, с великолепными статьями и картинками. Я восхищён, это невероятно круто сделано. То, что я дожил и увидел возвращение умной «бумаги», умного журнала, меня радует. Сейчас наш читающий народ поглощён сетью и выбирает ерунду, но читает в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя».

Журнал выпускает Издательство СТиХИ, член Российского книжного союза, выпускающее крупнейшую поэтическую серию в стране («Сингл»).

«Мы хотим быть реалистами, и поэтому стремимся к невозможному. Заканчивается "эпоха малых дел" пора переходить к делам великим, пусть поначалу просто создавать для них фундамент», – считает директор журнала Алла Поспелова.

В первом номере представлены Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Александр Журавский, Маргарита Симоньян, Влад Маленко, Анна Ревякина и другие известные современные писатели и культурные деятели. Событие номера – Национальная литературная премия «Слово».

Главный редактор прозаик Андрей Тимофеев считает, что «Литсовременник» это журнал культуры, а не индустрии:

«Нас интересуют смыслы и ценности, которые несёт художественное произведение, а не цифры тиражей и медийная узнаваемость. Мы говорим, что люди культуры – яркие личности, которых интересно читать и с которыми интересно говорить. Мы свободный патриотический журнал и говорим о тех смыслах, которые считаем важными для литературы и нашей страны. У нас в журнале представлены как мэтры – Александр Проханов, Станислав Куняев, Александр Казинцев, так и яркие писатели, заявившие о себе в последние годы – Дмитрий Филиппов, Анна Ревякина».

Журналу важна преемственность по отношению к «Современнику» Пушкина и Некрасова и изданиям ХХ века: «Современнику» Серебряного века, «Русскому современнику» Корнея Чуковского и Евгения Замятина, «Нашему современнику» Сергея Викулова и Станислава Куняева. Первый выпуск журнала носит символический №967 (так как, начиная с 1836 года, всего выпусков одноимённых журналов было именно 966). «Идея названия родилась в 2022 году, – рассказывает арт-директор «Литсовременника» Арсений Ли. – Самый яркий литературный журнал должен носить имя первого и главного литературного проекта России. Пора вернуть названию Пушкина и Некрасова былую славу».

Журнал представят директор, поэт Алла Поспелова, главный редактор, прозаик, критик Андрей Тимофеев и арт-директор, поэт Арсений Ли.