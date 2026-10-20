Первый в России интеллектуальный литературный глянец презентуют в Пскове

26 октября в 18:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В.Я. Курбатова начнется презентация первого в России интеллектуального литературного глянца «Литсовременник». Информация об этом опубликована на сайте писателей Псковской области.
Афиша: сайт писателей Псковской области
Журнал совмещает академическую глубину и яркую визуальную подачу материалов. Он ориентирован на продвижение ценностей классической отечественной культуры для молодых филологов и всех интересующихся современной литературой.
Писатель Захар Прилепин приветствовал запуск журнала:
Журнал выпускает Издательство СТиХИ, член Российского книжного союза, выпускающее крупнейшую поэтическую серию в стране («Сингл»).
В первом номере представлены Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Александр Журавский, Маргарита Симоньян, Влад Маленко, Анна Ревякина и другие известные современные писатели и культурные деятели. Событие номера – Национальная литературная премия «Слово».
Главный редактор прозаик Андрей Тимофеев считает, что «Литсовременник» это журнал культуры, а не индустрии:
Журналу важна преемственность по отношению к «Современнику» Пушкина и Некрасова и изданиям ХХ века: «Современнику» Серебряного века, «Русскому современнику» Корнея Чуковского и Евгения Замятина, «Нашему современнику» Сергея Викулова и Станислава Куняева. Первый выпуск журнала носит символический №967 (так как, начиная с 1836 года, всего выпусков одноимённых журналов было именно 966). «Идея названия родилась в 2022 году, – рассказывает арт-директор «Литсовременника» Арсений Ли. – Самый яркий литературный журнал должен носить имя первого и главного литературного проекта России. Пора вернуть названию Пушкина и Некрасова былую славу».
Журнал представят директор, поэт Алла Поспелова, главный редактор, прозаик, критик Андрей Тимофеев и арт-директор, поэт Арсений Ли.