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Денис Кугай: Молодежи проще понимать Пушкина благодаря хип-хопу

Молодежи проще увидеть юмор и красоту поэзии Александра Пушкина благодаря хип-хоп культуре. Таким мнением поделился актер Денис Кугай в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сейчас, наверное, молодым людям проще воспринимать поэзию и понимать юмор внутри стихотворения, что было достаточно тяжело для моего поколения, потому что этого еще не было. Сегодня существует хип-хоп-культура, это очень близкая история, очень точное рифмослагательство, очень точные ироничные тексты, что на английском, что на русском, что на других языках. Поэтому если смотреть на это с точки зрения какого-то пращурства или какой-то предтечи современных культур, в том числе основанных на рифме, то, наверное, молодежи сейчас легче понять истинного Пушкина, чем это было когда-то в годы моей юности», – считает Денис Кугай.

При этом полного отторжения к творчеству великого русского поэта и поэзии в целом у Дениса Кугая не сложилось благодаря школьному учителю, который шел навстречу в некоторых спорных вопросах

«Мне повезло с учителем. когда мне не нравился стих конкретный или стихотворение, которое просили выучить наизусть, я мог подойти к своему школьному учителю, объяснить это, сказать, что я хочу выучить какое-нибудь другое стихотворение. Мне разрешали это делать. Поэтому у меня не сложилось полного отторжения. Хотя те мои одноклассники, которые совсем не интересовались поэзией, я видел ужас в глазах, когда просто нужно было выучить, во что бы то ни стало. Зачем - непонятно. Мне не нравится вообще поэзия, мне не нравятся стихи, говорит мне человек. Ну почему я должен это делать? Потом будет Лермонтов, будут другие поэты. Ну почему я всех должен по чуть-чуть учить наизусть? Может, я на заводе работать буду. То есть такое отношение. Все, потому что это не объясняется изначально», – подчеркнул актер.