Хранитель музея-квартиры реставратора: Для архитектурной истории Пскова Юрий Спегальский – наше все

Юрий Спегальский – ключевое имя в истории послевоенного восстановления Пскова. Такое мнение выразила Анна Новотроицкая, хранитель мемориального музея-квартиры Ю.П. Спегальского, входящего в состав Псковского музея-заповедника.
По проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья про реставратора Юрия Спегальского, занимавшегося возрождением памятников псковской старины, в том числе, в послевоенные годы, и разработавшего концепцию архитектурных заповедников с особыми зонами благоустройства и застройки, что позволяет гармонично сосуществовать древней и современной частям города. В целом, серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.