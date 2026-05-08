Хранитель музея-квартиры реставратора: Для архитектурной истории Пскова Юрий Спегальский – наше все

Юрий Спегальский – ключевое имя в истории послевоенного восстановления Пскова. Такое мнение выразила Анна Новотроицкая, хранитель мемориального музея-квартиры Ю.П. Спегальского, входящего в состав Псковского музея-заповедника.

«Его гениальные проекты архитектурных заповедников, конечно, сыграли свою роль в спасении псковских памятников, - сказала Анна Новотроицкая. - И ныне памятники церковного зодчества псковской архитектурной школы, над которыми трудился Юрий Павлович Спегальский, вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И то, что сейчас является буквой федерального закона о сохранении и реставрации памятников культурного наследия, – это было предложено Спегальским еще в сороковые годы. Как-то один замечательный пскович сказал: «При слове "Псков" хочется вставать». Хочется добавить: «И при имени Спегальский нужно вставать». Потому что для архитектурной истории Пскова он наше все».

По проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья про реставратора Юрия Спегальского, занимавшегося возрождением памятников псковской старины, в том числе, в послевоенные годы, и разработавшего концепцию архитектурных заповедников с особыми зонами благоустройства и застройки, что позволяет гармонично сосуществовать древней и современной частям города. В целом, серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.

